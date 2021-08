Nejchudší obyvatelé Litvínova a především tamní sociálně vyloučené lokality Janov mohou získat neprodané jídlo z obchodů.

Sousedský dům Libuše v Janově. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Co se v obchodech neprodá, skončilo by v popelnici. Místo toho ale potraviny míří k lidem zasaženým chudobou a hladem. Umožňuje to nová spolupráce Potravinové banky Džbánsko a spolku My Litvínov. Ten jídlo vydává v Sousedském domě Libuše.