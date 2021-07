Nejen horké dny a s nimi spojené zvýšené riziko únavy za volantem čekají na řidiče přes léto v Ústeckém kraji. Připravit se musí na mnoha silnicích i na další komplikace, přes prázdniny využívají příznivé počasí také silničáři, v regionu se hojně opravuje a staví. Šoféry čekají na řadě míst zúžení, objížďky a s tím spojené kolony a zdržení.

Na pozoru se řidiči musí mít při cestách z Lounska, Chomutovska a Mostecka na Prahu. Ve dvou úsecích tam pokračuje výstavba dálnice do hlavního města. „Během léta bude pokračovat pracovní činnost, která bude řidiče drobně omezovat, na stavbě D7. Konkrétně na zkapacitnění obchvatu Loun a na zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce,“ uvedl Marek Sotona z Ředitelství silnic a dálnic.

Na obchvatu Loun čeká během prázdnin na šoféry dlouhé zúžení, provoz je svedený do jednoho pruhu. Hotovo tam má být 6 kilometrů nové dálnice v roce 2022. Z dvoupruhu na čtyřpruh se nedaleko přestavuje také 3,5 km dlouhý úsek u Panenského Týnce, tam je omezení částečně řešeno zúžením, částečně objížďkou po souběžně vedené komunikaci. Hotovo má být letos do konce roku.

„Jezdím oběma úseky každý den do práce a z práce a už aby to bylo hotové. Je to hodně frekventovaná silnice, už bylo potřeba ji rozšířit, ani normálně se tam už kvůli husté dopravě skoro nedalo předjíždět. Ale teď je to tam hodně rozkopané. Když je špička, bývá to tam teď pěkně zahuštěné. Řidiči tam musí dávat pozor, když je tam nehoda, hned se to ucpe,“ ví ze svých zkušeností Karel Homolka.

Přes prázdniny budou mít silničáři hodně napilno také na I/13 na Chomutovsku. Šoféři tam musí počítat hned se třemi omezeními, která mohou způsobovat zdržení, v době největšího dopravního náporu i výraznější.

Dělníci tam nedaleko elektráren opravují mosty u Motorestu Ušák, přes Prunéřovský potok a u odbočky na Hasištejn. Rekonstrukce u Ušáku má skončit 8. srpna. Přemostění Prunéřovského potoka bude mít nový povrch, opravují se také svodidla, podle plánů má být hotovo 14. srpna. Jezdí se tam vždy jedním pruhem. Všechny uzavírky řídí regulovčíci, ve večerních hodinách a přes noc pak semafory. Další most, který nedaleko prochází obnovou, je u odbočky na Místo a Blahuňov, tam se má pracovat do podzimu.

Na I/13 se pracuje také mezi Mostem a Bílinou u Českých Zlatníků a mezi Bílinou a Teplicemi u Hostomic, stabilizace svahu na obou místech bude probíhat do příštího roku, na obou je zúžení.

Větší obtíže na I/13 pak čekají na řidiče v České Kamenici. Během prázdnin tam mají být tři omezení, pracovat se má do srpna v ulicích Dukelských hrdinů, Pražské a u čerpací stanice Benzina.

Na Děčínsku se musí šoféři připravit na výraznější komplikace na dvou dalších komunikacích. „Probíhá rekonstrukce silnice II/262 mezi Starým Šachovem a Děčínem. Provoz je tam omezen po polovinách komunikace, kompletní dokončení je v plánu v září 2022,“ přiblížil mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

Na silnici z Děčínska na Českou Lípu je ve zhruba dvacetikilometrovém úseku aktuálně nejméně šest omezení. „Je to tam samé zúžení, samé semafory. Cesta trvá o mnoho déle než normálně. Hodně to zdržuje,“ upozorňuje Miroslav Hezina, který po rekonstruované komunikaci často cestuje.

Další částečné uzavírky brzdí řidiče na Děčínsku také na silnici II/265 z Krásné Lípy na Velký Šenov. Tam mají práce trvat do září letošního roku.

Největší dopravní omezení v kraji přes prázdniny

Stavba D7 u Loun - zkapacitnění obchvatu (přes celé prázdniny).

Stavba D7 u Panenského Týnce - zkapacitnění obchvatu (přes celé prázdniny).

Rekonstrukce mostů na I/13 na Chomutovsku - lokalita od odbočky na Hasištejn, u elektráren, až na odbočku na Místo (mosty budou postupně hotové během srpna, na tom u odbočky u Místa by se mělo pracovat do podzimu).

Rekonstrukce I/13 v České Kamenici na třech místech (přes celé prázdniny).

II/262 mezi Starým Šachovem a Děčínem (přes celé prázdniny).

II/265 mezi Krásnou Lípou a Velkým Šenovem (přes celé prázdniny).