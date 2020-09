Mostecká radnice vážně uvažuje o rekonstrukci zastaralé venkovní scény v městském rekreačním areálu Benedikt. Vzniklo by tak moderní zázemí pro letní kino, koncerty, zábavy pro děti a další volnočasové aktivity. Podobný objekt v Mostě není. Kdysi slavný amfiteátr na vrchu Ressl zanikl ještě během totality. Scéna na Benediktu, které kdysi také hrozilo zpustnutí, v posledních letech ožila řadou sezónních akcí a podle vedení města je čas zastaralý objekt vylepšit.

„Bavili jsme se o tom už před dvěma roky, ale nebyl to prioritní projekt. Tehdy jsme diskutovali o vytvoření venkovního multifunkčního prostoru, který by se dal využívat pro různé kulturní akce zaměřené na děti i dospělé. A letní scéna na Benediktu je pro to ideální místo,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Pódium s dřevěnou přístavbou a přilehlou betonovou plochou bez zabudovaných laviček stojí u jezera několik desítek let. Za tu dobu město do zařízení neinvestovalo a jen ho udržovalo. Jenže na příležitostné akce chodí v posledních letech stovky lidí, a tak se město rozhodlo, že nechá udělat studii na stavební úpravy. V příštím roce chtějí radní záměr rekonstrukce posunout do fáze projektové přípravy, ze které vzejde cena pro konečné rozhodnutí. „Je na čase dát objekt do pořádku. Byla by škoda, aby dál chátral,“ uvedl primátor.

Zájem o letní scénu nedávno potvrdily i první projekce filmů, na které o prázdninách chodily celé rodiny. Areál se zaplnil i při koncertech. „Přehlídka Folkový Most ukázala, že lidé si na letní scénu umí najít cestu. Chceme, aby to prostředí bylo ještě příjemnější,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol. Po přestavbě by se dal areál využívat i za deště a letní kino by mohlo být už od června. Náměstek počítá s rekonstrukcí do dvou let.

Letní scénu na Benediktu vyzkouší Divadlo rozmanitostí, které od 4. do 6. září zahraje pod širým nebem čtyři pohádky. „Rodinná představení v jedinečné atmosféře mosteckého Benediktu jsou novinkou. Je to speciální divadelní bonus,“ sdělila mluvčí městského divadla Lenka Krestová.

Pro venkovní představení dosud hercům v Mostě sloužil hrad Hněvín, kde na začátku léta navzdory obavám z koronaviru opět zaplnili sezónní hlediště a vyprodali hlavně muzikál Noc na Karlštejně. „Měli jsme z toho velkou radost,“ dodala mluvčí.

Pokud město po vylepšení letní scény přitáhne víc lidí na Benedikt, neměly by tam být problémy s parkováním. Radnice chce udělat pro celou rekreační zónu centrální bezplatné parkoviště na svých pozemcích, které teď pronajímá autobazaru. Ten má po vypovězení smlouvy uvolnit plochu ještě letos.

Historie letních scén

V Mostě se v roce 1958 otevřel největší přírodní amfiteátr v Ústeckém kraji. Vznikl svépomocí na vrchu Ressl a měl kapacitu až 12 tisíc diváků. Areál sloužil pro divadlo, kino, hudební a taneční vystoupení. Na jeviště se vešlo 250 účinkujících a stočlenný orchestr. Kvůli horší dostupnosti a zamítnuté rekonstrukci areál postupně zpustl a v 70. letech ho pohltil les.

V té době byla v plánu výstavba letního kina v parku Šibeník, kde se počítalo s taženou membránovou konstrukcí, která proslavila olympijský stadion v Mnichově. „Na svou dobu to byla revoluční myšlenka,“ zmínil architekt Vít Holý.Záměr na Šibeníku se nakonec nikdy nerealizoval.

Za dva roky by ale mohlo stát pódium pro menší koncerty, divadelní představení či jiné kulturní akce v parku Střed u sportovní haly. Vyplývá to z vítězného návrhu na rekonstrukci parku. Veřejné jednání s odborníky bude v parku 6. září od 14 hodin.