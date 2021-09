Na analýzy čeká i policie. „Věc si převzala služba kriminální policie a vyšetřování, která si vyžádala znalecké posudky,“ sdělila Deníku v pondělí 30. srpna mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Letiště Most

Veřejné vnitrostátní letiště s travnatou dráhou dlouhou 1130 metrů.

Otevřelo se v roce 1996 po rekultivací výsypky hnědouhelného dolu.

Provozovatelem je Aeroklub Most. V areálu se pořádají závody, seskoky s padákem, komerční lety a další akce.

Letoun spadl v severní části areálu v pátek 27. srpna odpoledne při letu po okruhu. Po nálezu stroje záchranáři potvrdili úmrtí dvou osob. Policisté ohledali místo nehody a pořídili fotodokumentaci. Oběťmi jsou podle mluvčí čeští občané. S ohledem na úmrtí dítěte a zahájené úkony policie nemůže zveřejňovat podrobnosti. „Pád letadla bude předmětem dalšího prověřování ve spolupráci s pražským Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ řekla Světláková.

Letiště leží na náhorní plošině v neobydlené zóně mezi obcí Braňany a městem Most. K havárii na okraji areálu došlo při seznamovacím letu, kdy byli na palubě zkušený instruktor a nezletilý chlapec z příměstského tábora. „Letecká nehoda byla fatální, a proto jsme trosky letounu převezli k nám do hangáru a začneme je detailně ohledávat. Samozřejmě je s tím spojena i expertiza motoru. Nemůže ponechat nic náhodě,“ sdělil vedoucí letového oddělení Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák.

Práce, které zaměstnají i přizvané techniky z oboru, potrvají několik měsíců. Pokud vše půjde hladce, na začátku příštího roku ústav vydá závěrečnou zprávu. Ta určí, zda havárii způsobil lidský faktor, nebo technická závada. K odhalení příčin nehody by měly pomoci i některé svědecké výpovědi, které má ústav k dispozici. Součástí šetření je také dokumentace k letadlu a zdravotní spis pilota. „Je to standardní proces, podle kterého postupujeme,“ dodal Bejdák.

Areál s travnatou vzletovou a přistávací dráhou, jediný svého druhu v okrese Most, má status veřejného vnitrostátního letiště. Jeho běžný provoz pokračuje. „Letadla mohou létat bez omezení,“ ujistil vedoucí letového provozu Václav Pecka.

Zájem o létání v České republice po vyhlášení pandemie koronaviru klesl, ale během uvolňování hygienických opatření se poptávka vrací do normálu. Ústav počítá s tím, že nehod bude v tuzemsku do konce letošního roku přibývat. V letošním druhém čtvrtletí ústav zaevidoval celkem 253 událostí, což je meziroční nárůst o téměř 60 procent oproti stejnému období v roce 2020.

Nehody letadel v Ústeckém kraji



V říjnu 2010 se na letišti u Mostu také stala dvojnásobná tragédie. V areálu se zřítilo dvoumístné sportovní letadlo, ve kterém seděli 38letý pilot z místního aeroklubu a 25letý cizinec. Oba byli na místě mrtví. Rok předtím spadlo u obce Milá na Mostecku malé sportovní letadlo a zahynul 36letý pilot.



V listopadu 2019 havaroval ultralehký letoun u obce Křešice na Litoměřicku, když po přiblížení na přistání narazil do elektrického vedení, dopadl do řeky Labe a rychle se potopil do hloubky tří metrů. Pilot nepřežil. Příčinou nehody byl let pod minimální povolenou výškou letu nad zemí. Blízko místa této havárie v roce 2016 přetrhlo dráty vysokého napětí jiné malé letadlo, ale incident se obešel bez zranění a stroj přistál na letišti v Panenském Týnci na Lounsku.



K vážným nehodám, které se staly v regionu během posledního desetiletí, patří havárie letounu, který v srpnu 2015 dopadl přímo do centra vesnice Lipno na Lounsku. Pilot zavadil o dům a zemřel.



Jedna z nejtragičtějších událostí se stala v červnu 2012 u Žatce, kde se zřítil proudový letoun L–29 Delfín. O život tehdy přišli 52letý zkušený pilot a 30letá mladá pasažérka, která dostala vysněný let jako dar k narozeninám od svých blízkých a neštěstí přihlížela její rodina. K havárii došlo kvůli chybě pilota, který manévroval příliš nízko země.