Na okraji chemičky ze směru Most stojí policejní auto, které odklání dopravu na Horní Jiřetín

Ve čtvrtek 22. srpna pokračuje dopravní omezení u chemičky na Mostecku. K areálu Orlen Unipetrol momentálně nejezdí tramvaje ani autobusy. Policejní hlídky stojí na okraji chemičky ze směru Most a nedá se odbočit k areálu. Dopravu odklánějí směrem na Horní Jiřetín.

Autobusová doprava jezdí ze směru Most na Litvínov přes Horní Jiřetín.

V autobusu seděl reportér a s ním senior, který je na cestě do Litvínova. „Nevadí mi to, nějak to dopadne, takové situace se stávají," řekl reportérovi

Někteří lidé se obávají zpoždění dopravy, ale spousta z nich jsou zvyklá na podobná dopravní omezení.

