Mezi stromy ani prašivka, zato hodně nedopalků, střepů a ohnišť. A na několika místech ohořelé pahýly borovic, bříz či jeřábů. Zbytky vykouřených a odhozených cigaret jsou i na skalách, pod nimiž hasiči zlikvidovali během veder první letní požáry. Lesní hrabanku sice ráno smáčel dlouho očekávaný déšť, ale hned pod povrchem zůstala půda s jehličím suchá jako troud.

V Mostě zazněla siréna, na Špičáku začaly hořet stromy

Například na vyhlídce u vodárny pod Hněvínem kdosi cvrnká vajgly do trávy nad skaliskem, kde by hašení požáru bylo komplikované. Dole jsou navíc rodinné domy a zahrady. K jedné z nich kráčela dopoledne 77letá Anna.

„Sem chodí různé party, které si nosí flašky i se skleničkami a nahoře popíjejí a dělají si ohýnky. Jsou to kluci tak od třinácti do šestnácti let. Říct jim nic nemůžete, protože pak po vás hází kameny,“ svěřila se seniorka. Má prý hrůzu z toho, že by vzplál celý les na Hněvíně. „Na zahradě máme slepice a králíky. Co by s nimi bylo, kdyby nás evakuovali? A za námi bydlí mladí, co jsou v chatě celoročně. Proto jsem šťastná, že teď prší, všechno kolem namokne a nebude tak suché. Když vidím v televizi, jak hoří u Hřenska, je to něco otřesného. Ty lidi úplně lituji,“ dodala Mostečanka.

V lesích se kouřit nesmí

Lesní zákon zakazuje kouření a rozdělávání ohňů v lese, ale v porostech na okraji Mostu to mnozí lidé očividně nedodržují. Stačí se podívat, kolik vajglů se válí v okolí lesního rybníka na Resslu, kde výletníci krmí kachny či nutrie. „Je to neštěstí. Zákon hovoří jasně, ale tohle neohlídáte. To by hlídky musely stát na Resslu na každé stezce,“ řekl ředitel Správy městských lesů Most Miroslav Adam.

V úterý si jedno požářiště na Resslu prohlédl soudní znalec, aby vyčíslil škodu, kterou budou lesníci uplatňovat na pojišťovně. Nedávno hořela i část lesa na Špičáku, kde hasiči zasahovali dvakrát.

Lesníci ve středu dopoledne čekali na výsledek zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, která s ohledem na sucho a bezprecedentní požár v Národním parku České Švýcarsko zvažovala vyhlášení plošného zákazu vstupů do lesů v celém kraji. K zákazu nakonec nedošlo, ale od 27. července až do odvolání platí v celém kraji zpřísněný režim, tzv. období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Je například zakázáno spalovat hořlavé látky na volném prostranství a ve vzdálenosti menší než 50 metrů od okraje lesa kouřit. Podrobnosti jsou na webech kraje, měst a obcí.

„Situaci po konzultaci s ředitelem Správy městských lesů Most mapujeme tak, abychom předešli případným rizikům,“ sdělil primátor Jan Paparega, který sleduje vývoj požáru na Děčínsku. „Už v úterý dopoledne jsem kontaktoval hejtmana, jestli něco nepotřebuje. Sděloval mi, že zásob a dalších věcí mají dostatek,“ uvedl primátor.

Kdysi Most celý shořel

Největší požár v historii Mostu nastal v neděli 11. března roku 1515, kdy oheň zničil celé královské město. V obrovském žáru a chaosu zahynuly stovky lidí. Uhořeli mezi dřevěnými konstrukcemi, nebo byli ušlapáni pod hradbami u zamčené brány, která se otevřela příliš pozdě. Tehdy foukal silný vítr a město shořelo jako papír. Zbyly z něj jen zčernalé pahýly kamenných přízemků a hrstka zoufalých a zraněných obyvatel bez přístřeší, závislých na cizí pomoci. Žár při požáru byl tak silný, že roztavil sklo v domácnostech. Některým lidem se podařilo vyběhnout ven, ale utonuli ve vodním příkopu, když se pod tíhou davu zbortil most. Příčinou požáru bylo údajně neopatrné smažení ryb.