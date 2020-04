Více rukou je teď v lesích potřeba, likvidují se plochy po kůrovcové kalamitě. „Práce pokračují a nesmí se zastavit, právě studenti teď mohou hodně pomoci,“ vysvětluje generální ředitel Lesů České republiky Josef Vojáček. Podniku v souvislosti s uzavřením hranic ubyly tisíce zaměstnanců ze zahraničí, které studenti nahrazují.

Do lesů ale kromě nich míří i lidé, kteří přišli o práci nebo jejich podnik pozastavil výrobu a oni zůstali doma jen s částečným výdělkem. A málo jich není. „O práci se zajímají obě skupiny. Studentů žádajících o brigádu je z celkového počtu přibližně pětašedesát procent,“ potvrzuje ředitel krajského ředitelství Lesů ČR Teplice Pavel Rus. Zájemci se hlásí od zavedení nouzového stavu podle Rusa každý den. „Jde o práci jak do brigádnického poměru, tak do trvalého pracovního poměru. Jedná se opravdu o desítky zájemců,“ vypočítává ředitel.

Brigádníci vykonávají neodborné činnosti, sází sazenice, čistí paseky a připravují terén na zalesnění. „Nebo odklízejí klest a kolem nově vysazených sazenic staví a opravují oplocenky,“ doplňuje mluvčí podniku Eva Jouklová. Pracanti mají kromě výdělku jako hlavní benefit pobyt na čerstvém vzduchu. I v lese je ale nutné dodržovat bezpečnostní opatření. „Musí používat povinně roušku nebo respirátor, musí dodržovat odstupovou vzdálenost a další bezpečnostní postupy spojené s prací v lese,“ vyjmenovává Rus. Pracovat lze jen v malých skupinkách.

Do lesa se vydal i Luboš Janeček z Mostecka, původní profesí IT technik. „Týden po zavedení nouzového stavu na mě čekala výpověď pro nadbytečnost,“ líčí. „Dalším firmám, pro které jsem pracoval na živnost, klesly zakázky o devadesát procent. Takže jsem mohl jít buď za kasu do Tesca, nebo do lesa, než se to přežene,“ tvrdí nový lesní brigádník.

Čistá hlava a čerstvý vzduch

Vybral si les, ke kterému má od dětství vztah. Zaměstnání nehledal u státního podniku, ale u soukromé lesnické firmy, kterou mu doporučil kamarád bagrista. „Sázím stromky, práce je to trochu namáhavá, ale aspoň si vyčistím hlavu a nemusím být zavřený doma,“ pochvaluje si Janeček. Nežehrá ani na mzdu, která je pětkrát menší, než byly jeho dosavadní výdělky. „Taková je teď prostě situace a sedět doma by mi nepomohlo. Ale věřím, že se to přežene rychle,“ doufá Janeček.

Kam se obrátit

Pokud máte zájem o práci v lese, pište na e-mail brigada@lesycr.cz. Uveďte, na které lesní správě či závodě byste měli zájem pracovat. Brigádníci musí mít svoji ochranu úst, pevnou obuv a oblečení do lesa. Pracovní rukavice a další vybavení dostanou na místě.