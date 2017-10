Lékárny Krajské zdravotní otevřou i ve svátek

Most – Na sobotu 28. října připravil mostecký autodrom pro své fanoušky rozloučení s letošní závodní sezonou. The Most AUTOSHOW #6 nabídne od 09:00 do 17:00 hodin oblíbené volné jízdy s vlastním vozem po závodním okruhu, cena 150 korun za desetiminutové svezení je více než příznivá.