V Mostě se uzavře pro chodce lávka u České pošty v Moskevské ulici. Podle informace z radnice se tak stane v pátek 19. května v 16 hodin.

Most pro chodce spojuje hlavní poštu s centrem města. | Foto: Deník/Martin Vokurka

"Důvodem je oprava pochozí izolace na základě reklamace města. Práce zde budou probíhat až do neděle 21. května do 17 hodin. Poté bude lávka opět otevřena. V případě nepříznivého počasí budou práce přesunuty na jiný termín," informovala mluvčí města Most Klára Vydrová.

FOTO: Most má nový most pro chodce. Spojuje hlavní poštu s centrem