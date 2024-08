Výluka na trati Most - Louka u Litívnova kvůli bombě v chemičce. | Video: Martin Vokurka

Už šestý den se železniční dopravci potýkají s mimořádnou výlukou na regionální trati Most – Louka u Litvínova kvůli nálezu nevybuchlé bomby v chemičce v Záluží. Letecká puma z 2. světové války leží na okraji továrny poblíž zastávky Minerva. Trať je v tomto úseku do odvolání zavřená. Nejezdí tudy motoráček Moldavské horské dráhy ani vlaky linky Osek – Most – Louny - Rakovník. Omezení se týká desítek spojů společností Die Länderbahn a Railway Capital. Místo vlaků pendluje mezi Mostem, Loukou a Osekem náhradní autobusová doprava.

„Cestující to využívají, ale zas tolik jich není,“ řekl Deníku řidič Jirka, který v pondělí 26. srpna kolem 10. hodiny čekal s mikrobusem u mosteckého nádraží na lidi z vlaku Die Länderbahn od Rakovníka. Ve směru na Osek ale nikdo do mikrobusu nenastoupil, a tak vozidlo s řidičem a průvodčím zamířilo bez cestujících do Litvínova, Louky, Lomu a Oseka.

Railway Capital, provozující lokálku na Moldavu a zpět, má náhradní autobusovou dopravu v úseku Most – Louka u Litvínova. „Problém je v tom, že náhradní autobusová dopravu není schopna přepravovat kola. To je jediná věc, která tam dělá potíže a vadí, ale jinak to celkem funguje,“ řekl Deníku dispečer.

Doporučuje cyklistům, kteří se chtějí svézt do Krušných hor, aby nastupovali v Louce, odkud je přepraví ve směru na Moldavu vlak s cyklovozem. V Mostě nelze zaručit, že autobus kola pobere. „Záleží na řidiči, zda bude schopen nějaké kolo vzít. Rozhodně to ale nebudou desítky kol. Ve vlaku je kol občas požehnaně,“ dodal dispečer.

Kdy začnou vlaky zase jezdit bez omezení, není známo. Pyrotechnici pumu odpálí ve čtvrtek nebo v pátek, až zabezpečí okolí stovkami ochranných pytlů s pískem.

Britskou leteckou pumu objevili ve středu 21. srpna dělníci při výkopech. Chemička poté evakuovala 600 lidí, zastavila výrobu a policie omezila okolní dopravu. Speciální časovaná puma může podle pyrotechniků bouchnout do 144 hodin od doby, kdy ji bagr vytáhl ven. Termín uplyne podle odhadů v úterý 27. srpna zhruba hodinu po poledni.

Silnice I/27 vedoucí podél chemičky a tramvajová trať jsou v provozu, protože jsou dál od bomby a mimo zákazové pásmo. Přístup pro zaměstnance i externí partnery do rafinérské části závodu zůstává i nadále omezen.

„Ve spolupráci s policií a hasičským záchranným sborem pokračujeme v přípravách areálu na deaktivaci nalezené bomby, ke které by podle policie mělo dojít nejdříve ve čtvrtek 29. srpna nebo v pátek 30. srpna,“ sdělil v pondělí mluvčí chemičky Pavel Kaidl.