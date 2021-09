Vtipné kousky lze najít i jinde. Házení bot do vzduchu je populární v Litvínově, kde se před časem jeden pár objevil nad centrem.

Méně zábavné jsou nákupní vozíky "zatoulané" v místech, kde by to nikdo nečekal. Třeba na komunikaci starého autobusového nádraží v Mostě, a co je mnohem horší, v řece Bílina pod mostem u přesunutého kostela.