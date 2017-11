Kuřáci, chcete vědět, jak na tom jsou vaše plíce? V nemocnici vás vyšetří zdarma

Most - Tuto neděli vyvrcholila finálovým utkáním letošní sezóna Mostecké ligy malé kopané. Finálový den mělo odstartovat utkání mezi letošními poraženými semifinalisty, tedy Jablíčky Chomutov a Gamblers Most, o třetí místo. To se však nakonec neodehrálo kvůli nedostavení se Gamblerů a třetím nejlepším týmem MLMK jsou tak Jablíčka Chomutov.