Poradkyně je už ale v předdůchodovém věku, kdy je mnohem komplikovanější něco někde znovu rozjíždět. „Je to stresující. Co bude dál, fakt nevím,“ svěřuje se. V příštím roce jí bude 60 let a do té doby se chtěla v klidu rozhodnout, zda půjde do předčasné penze. Místo toho řeší náhlé existenční potíže a telefonuje nebo píše klientům, aby je na změnu připravila. Má jich dva tisíce. Hlavně kvůli nim se nechce zaevidovat jako nezaměstnaná na úřadu práce.

Helena Váňová je oceňovaná finanční poradkyně s dlouhodobou praxí. Pomohla už tolika lidem, že by při srocení zaplnili mostecké náměstí. V kanceláři v pasáži U Lva má zarámované diplomy za dobré služby, jenže dobré časy skončily. Poradkyně dostala od města po třinácti letech výpověď z nájemní smlouvy. Do konce srpna musí kancelář opustit.

Hodlá vydržet v poradenství minimálně do konce tohoto roku, i kdyby se měla s klienty scházet po kavárnách, protože osobní kontakt je v její práci důležitý. „Starám se třeba o lidi, kteří rekonstruují nemovitost nebo kupují byt a potřebují úvěr. Mám mladé i starší klienty, kteří potřebují vše vysvětlit a vidět na papíře,“ vysvětlí finanční poradkyně, která působí na Mostecku 28 let.

Kancelář, kterou opustí, si pronajme od města Energetické centrum Ústeckého kraje, které se zaměřuje na snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví Ústeckého kraje a poskytuje další služby obcím a městům.

Z pasáže se bude muset letos vystěhovat také skupina obchodních partnerů, kteří musí uvolnit kancelář kvůli rozšiřování sousedního městského coworkingového centra, jenž jako sdílený prostor pro práci slouží třeba k rozvoji podnikání v kreativních odvětvích. „Naštvali nás. Nečekali jsme to,“ říká prodejce zlata a jednatel společnosti Ficedula Brüx Miroslav Lejsek. V kanceláři, kde je deset let, sídlí také tiskař, odborník na likvidaci plastů, pojišťovák a bankéř.

Lejsek pochybuje, že coworking musí na úkor jiného podnikání expandovat. Podle něj nebude snadné najít s kolegy náhradní zázemí. „Budeme dělat furt to, co děláme, ale někde jinde. Musíme si sehnat jinou kancelář. Takovou jako je tahle, už ale v centru Mostu neseženeme. Tohle je to dobrý prostor. Líbí se nám tady, všechno kolem je blízko. Je to prostě centrum města,“ upozorňuje podnikatel. Podle bankéře Dionýza Tótha ze společnosti ATT Investments je centrum ideální místo, takže výběr nové kanceláře je tím pádem omezen. „Jinde se nám to nehodí,“ potvrzuje.

Kavárnice Klára Smrčková z kavárny The Most café, která sídlí v městském prostoru pod pasáží, musí pryč do konce srpna. „Já jsem tím hodně zasažena. Přepadl mě smutek, protože mi bylo jasné, že to bude mrzet spoustu lidí. Uvědomuji si, že mám zařízenou kavárnu, kterou zatím nemám kam dát. Nemám žádné náhradní prostory,“ komentuje výpověď z nájemní smlouvy.

Přátelé, hosté i kolemjdoucí ji povzbuzují a radí přejít k soukromníkům. Ještě se nerozhodla, co udělá. Je přesvědčena, že kulturní kavárna patří do centra, kde kromě kávy nabízí zázemí pro různé skupiny lidí. Do vystěhování chce zvládnout slíbené akce. Ve čtvrtek 6. června v 17 hodin začne v kavárně cyklus promítání dokumentů z festivalu Jeden svět.

První projekcí bude švédský film o 103leté blogerce Život začíná po stovce, kterému bude předcházet vystoupení seniorek z mostecké taneční skupiny Babči Mažoretky a pak bude debata se seniorkou Helenou Langovou, která spoluzakládala literární skupinu Mostečtí čtenáři. Kavárna ještě zvládne jednu výtvarnou výstavu a možná i nějaký koncert.

Dosud byl v kavárně nespočet akcí, včetně autorských čtení, přednášek a besed na nejrůznější témata, od pomoci zdravotně postiženým lidem po debaty o architektuře. V intelektuálních a uměleckých kruzích panuje přesvědčení, že výpověď je trestem za to, že kavárna poskytuje zázemí i kritikům radnice, například lidem protestujícím proti projektu přestavby Repre, jejichž aktivity jsou radnici nepříjemné.

Primátor Marek Hrvol se od tohoto tvrzení distancoval. „Tyto aktivity jsou dlouhodobé. Kdybychom se chtěli kavárny zbavit, tak bychom to udělali už dávno,“ řekl s tím, že radní vycházeli kavárnici vstříc a urgentně řešili některé záležitosti, třeba odpuštění nájemného během covidu či žádost o přepis nájemní smlouvy po změně partnerských vztahů. „Kdybychom nekonali rychle, tak by ten prostor byl tehdy zavřený,“ dodal primátor.

Důvodem výpovědi je podle něj nedostatek volných prostor pro nový magistrátní projektový tým, který musí administrovat stavbu Repre a nemůže sídlit v unimobuňkách. Tým obsadí prostor kavárny, který radní vyhodnotili jako nejvhodnější.

„Bude to znít možná hloupě, že se naši zaměstnanci nevejdou do budovy magistrátu, ale my už tam skutečně prostory nemáme. Při rozhodování jsme postupovali pragmaticky a zohlednili, že ostatní nájemci působí pod pasáží mnohem déle a kavárna nemá tak zrekonstruované prostory. Chápeme, že to budí emoce, ale domníváme se, že kavárnice je schopna si za několik měsíců najít jiný prostor,“ řekl Hrvol.

Projektový tým má být v uvolněných místnostech po celou dobu rekonstrukce Repre a po třech letech je město zřejmě znovu nabídne k pronájmu. Výpověď kavárně nepovažuje za správné řešení ani řada běžných návštěvníků, kteří nechodí na kulturní akce, ale jen na kus řeči během občerstvení.

„Nelíbí se mi, že tu kavárna nebude. Dávám si tady kafíčko, na podzim výborný zahřívací čaj nebo vínečko s kamarádkou, posedíme a prostě vypneme. Paní kavárnice sem přitáhla lidi,“ sdělila seniorka Katarína Tomášová. „Bude nám to vadit, být bez této kavárny. Chodíme sem pravidelně a máme to tu rádi,“ uvedly shodně další čtyři ženy debatující u venkovní stolku.

Kulturní kavárna The Most café Vznikla v roce 2017, kdy začala oživovat omšelou část centra Mostu kolem Repre, z iniciativy několika nadšenců. Ti chtěli vytvořit něco, co jim ve městě chybělo: Aby lidé společně poseděli, odpočinuli si, něco zažili, dozvěděli se a měli zároveň prostor představit ostatním, co dokážou. Třeba zpívat, malovat obrazy nebo fotit. Kavárnu si oblíbily i hudební skupiny a různé občanské iniciativy. Na festival Vesmírný recykult, který kavárna spolupořádala, dorazilo na přilehlé prostranství 2000 lidí. Kavárna The Most café, která se musí vystěhovat.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Chodím sem docela často. Poklábosím a jdu dál. Pro mě je důležité, že tu vždycky na někoho narazím nebo si jenom sama sednu a chvilku rozjímám. Kdybych se tu necítila dobře a spokojeně, tak bych sem nechodila,“ řekla 64letá Jana, které se zavření kavárny také dotkne. „Tady v Mostě prostě nejsou žádné kavárny, kde by se člověk cítil tak jako tady. Nemluvím o cenách, ale o tom, že ten přístup k hostům je jako v rodině, ne komerční. Pevně doufám, že se kavárna přestěhuje někam jinam,“ dodala návštěvnice.

Do kavárny by chodila i během rekonstrukce sousedního Repre navzdory plotu a stavebnímu hluku. „Mně by to nevadilo. Tady to je přece o lidech, ne o tom, jestli se tu cítím úplně super komfortně,“ upozornila.

