Dvaačtyřicetiletá Michaela usrkává kapučíno před kavárnou The Most café a se starostlivým výrazem ve tváři pozoruje sousední kulturní dům Repre. Už přes dva roky zavřená dominanta liduprázdné části centra Mostu chátrá lidem před očima jako Michiganské divadlo v americkém Detroitu, který si také prošel krizí městské identity.

„Tohle je každopádně katastrofa,“ povzdechne si Mostečanka. „Jako studenti jsme do Repre chodili na drinky. Měli jsme tam maturitní ples. Kolem byla voda. Ten dům je plný vzpomínek. Bylo to úžasné a dost mi to chybí,“ dodá žena, podle které má kulturní dům stále potenciál oživit střed Mostu. Nejde prý jen o rekonstrukci, ale kdo a jak bude Repre provozovat. „Tohle je obrovská budova, která potřebuje nějaký směr a provozovatele, který naplánuje akce na celý rok. Jinak to bude opravené, ale prázdné,“ upozorňuje Michaela.

Není sama, kdo sní o lepší budoucnosti Repre. „V Mostě žiji sedmým rokem a ta budova se mi strašně líbí. Vždycky když jdu kolem, tak si představuji, jak by to bylo krásné sedět v restauraci nad okrasným bazénem. Tehdy to tu muselo byt nádherné,“ svěřuje se u Repre 35letá Jitka a další žena, která ji poslouchá, prohlásí: „Já tuhle brutalistní budovu miluju!“

Repre však není bez života. Kdyby se ztišila doprava na třídě Budovatelů, návštěvníci centra by už z dálky slyšeli, jak z kulturního domu, nedávno ještě zcela mrtvého, pronikají do okolí tlumené zvuky jako ze stavby. Před otevřeným hlavním vchodem stojí několik aut, ve vestibulu leží hromady desek a nářadí a v horních patrech se míhají postavy řemeslníků. Tohle ale není zahájení rekonstrukce. „Bude se tady natáčet film. Nemůžeme vás sem pustit, ani dovolit něco fotit. Nevíme, jaký to bude film a i kdybychom to věděli, nemohli bychom vám to říct, protože máme pod strašnou pokutou podepsanou mlčenlivost,“ vysvětlují slušně dva muži ze staveniště.

To, že město poskytlo filmařům Repre, potvrdila náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMost), která mimo jiné zodpovídá za kulturu. „Díky natáčení obdrží městská správa sociálních služeb dar ve výši osmi set tisíc korun,“ sdělila náměstkyně. Podle ní se jedná o seriózní filmový projekt, ale jeho obsah, včetně žánru a názvu, tvůrci chrání před medializací.

Zahraniční produkce nechává od května upravovat vnitřní prostory Repre. Samotné natáčení potrvá od 7. do 10. července a filmaři v tyto dny využijí i blízké okolí kulturního domu, na které mají zábor. „Budou tam celosvětově známé hvězdy, ale jména vám neřeknu,“ sdělil Deníku důvěryhodný zdroj z filmové branže, který si nepřál být jmenován.

Odložená rekonstrukce

Zatímco Repre se stává užitečné alespoň jako kulisa pro film, městská samospráva řeší loni odloženou rekonstrukci kulturního domu, do kterého se má podle schváleného projektu přestěhovat městská knihovna. Radní chtějí v červnu vyhlásit novou veřejnou zakázku na přestavbu Repre a do té doby upravit s odborníky rozpočet, aby zohlednil aktuální situaci na stavebním trhu. Podle primátora Jana Paparegy (ProMost) má město přislíbenu dotaci ve výši zhruba 300 milionů korun, což zvyšuje šanci na realizaci projektu. „Věřím, že by se to mohlo povést,“ sdělil primátor.

Klíčová bude cenová nabídka firem a částka, kterou bude muset po odečtení evropské dotace zaplatit město. Právě příležitost získat na vybudování knihovny v Repre finanční pomoc z programu ITI, jež se podle primátora už zřejmě nikdy nebude opakovat, vede radní k tomu, aby zakázku vyhlásili ještě před podzimními komunálními volbami. „Dotace je opravdu silná motivace,“ vysvětlil náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). Jak dlouho výběrové řízení potrvá, zatím není jasné. Vedení města ujistilo, že pokud by se dalo rozhodovat o ceně a o výběru firmy ještě před ustanovením nového zastupitelstva, probere další postup s opozicí.

Ta v souvislosti s předchozí kritikou projektu a s růstem cen nabádá k obezřetnosti. „V dnešní době, kdy nejsme schopni predikovat vůbec nic, bych určitě počkala,“ sdělila zastupitelka Berenika Peštová (ANO).

Z plánu města opět vyhlásit zakázku na rekonstrukci Repre nemá radost ani Adam Komenda (Piráti a Zelení pro Most), který jako člen občanské iniciativy Zachraňme knihovnu spolupořádal dvě demonstrace. Vadí mu, že projekt stále počítá s přesunem knihovny do Repre. „Za ty roky, co město přestěhování knihovny plánuje, dosud nepředstavilo žádný projekt, ani ucelenou koncepci, jak využít prázdnou budovu knihovny poté, co ji opustí knihy. Proto se obávám, že knihovna se posléze může stát opuštěnou ruinou,“ uvedl opoziční politik. Podle něj město přehlíží petici s více než dvěma tisíci podpisů občanů, kteří tím vyjádřili přání, aby knihovna zůstala ve své účelové budově z 80. let.

O Repre



Mostecké zastupitelstvo loni vyhovělo městské vládě a kvůli vysoké ceně zrušilo první veřejnou zakázku na rekonstrukci kulturního domu Repre. Předpokládaná cena byla podle projektanta 766 milionů korun, ale ze soutěže vyšla cena vyšší o 123 milionů korun bez DPH. Zrušení zakázky ovlivnil i fakt, že radnice vybírala jen ze dvou cenových nabídek, což oslabilo konkurenční prostředí a šanci výrazněji ušetřit. Projekt takzvané rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra Repre zahrnoval například úpravu prostor pro městskou knihovnu, modernizaci společenského sálu, obnovu planetária a restaurace a vybudování kina pro 160 diváků. Přípravu zakázky doprovázela kritika části veřejnosti i odborných kruhů, které kvůli hodnotné budově požadovaly otevřenou architektonickou soutěž.



Zdroj: Deník/Martin VokurkaŽádné městské vládě se technicky zastaralé Repre z roku 1984 dosud nepodařilo zrekonstruovat. Projektů bylo několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici.



Zásadním problémem jsou velikost Repre a jeho zrušené funkce. Provozovat obří budovu jako socialistický reprezentativní společenský dům se neosvědčilo. Původní kulturní náplň objektu s vysokými provozními i personálními náklady od 90. let postupně upadala. Do uzamčení celého objektu v roce 2020 fungoval jen taneční sál, planetárium a second hand. Radnice vidí v zásadní rekonstrukci příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.