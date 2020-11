V září dokončená projektová dokumentace, jež zahrnuje i umístění městské knihovny v upraveném Repre, vyčíslila celkové náklady na víc než 800 milionů korun bez DPH. Město počítá s tím, že chystaná soutěž o stavební zakázku konečnou cenu sníží až o 15 procent. Radnice se také pokusí získat až 400 milionů korun od EU v rámci dotačního programu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, kam Most spadá.

Zda může s touto pomocí počítat, se dozví v polovině příštího roku. Do té doby hodlá městská vláda připravit záložní řešení, které by reagovalo na případné zamítnutí dotace a na aktuální finanční situaci. „Občanům jsme slíbili, že Repre a jeho okolí vylepšíme, a neradi bychom to dál odkládali,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol.