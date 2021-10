Na gumičce respirátoru, omotaného kolem rezavé branky kulturního domu Repre, vlaje mrtvý holub. Vítr peříčka odfukuje k počmárané zdi páchnoucí močí. Ani odpadků v temných zákoutích neubývá. Metařky s košťaty mohou přijít zítra zas. Snad se nebudou bát vstoupit do torza okrasného bazénu, kde pod rozervanými dráty a betonovými krápníky hrozí úraz. Kdysi reprezentativní budova v centru Mostu vypadá jako kulisa hororu. Je už rok a půl zavřená.

„Mělo by se s tím něco udělat. Zhoršuje se to. Nedávno tu měnili okno, protože bylo vyvalené,“ zlobí se seniorský pár pod klenbou zrušeného kina. Oba vzpomínají na maturitní ples syna a jak pěkná byla v Repre i restaurace. Dnes vidí jen její stín. „Tohle je škoda,“ kroutí nechápavě hlavou.

Kdy, jak a za kolik začne město své Repre opravovat, není stále jasné. Náklady se odhadují na miliardu. To je v novodobé historii Mostu rekordní suma. Prvních padesát milionů se mělo investovat letos, ale zahájení stavby se odložilo.

V návrhu městského rozpočtu na rok 2022 není na rekonstrukci objektu ani koruna. „Plánujeme, že Repre budeme řešit na letošních posledních zasedáních zastupitelstva,“ řekl Deníku náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). Na základě rozhodnutí zastupitelstva by se návrh rozpočtu upravil. Zastupitelé se sejdou 18. listopadu a pak ještě 16. prosince, kdy mají plán městského hospodaření na příští rok schválit. Vedení radnice očekává hlavní debatu o Repre na listopadovém zasedání.

Veřejná soutěž na zhotovitele stavby ještě není uzavřena. „Hodnotí se nabídky, které jsme obdrželi,“ sdělil primátor Jan Paparega (ProMost).

Projekt zahrnuje rozsáhlou úpravu Repre, aby se do něj vešla městská knihovna. Ta by se stěhovala do kulturního domu ze své budovy v ulici Moskevská. Alternativní varianta, která počítala jen s jednoduchou rekonstrukcí bez úprav pro knihovnu, byla po přezkumu zamítnuta jako méně efektivní.

Zastupitelský klub opozičního seskupení Piráti a Zelení pro Most (PaZ) trvá na tom, že projekt se měl připravit jinak. „K rekonstrukci Repre mělo být od začátku přistoupeno s ohledem na dialog s odbornou i laickou veřejností s cílem vygenerovat novou náplň, která by zajistila funkčnost objektu a samotného centra," sdělil zastupitel Jan Hrubeš (PaZ). Podle klubu měl výběr autora projektu vzejít z architektonické soutěže s jasně a odborně definovaným zadáním. „Vedení města se ale od počátku rozhodlo postupovat bez architektonické soutěže. Výsledek všichni známe. Utracených dvacet milionů a nekvalitní projekt, který nezajistí funkčnost Repre," dodal Hrubeš.

Podle opozice byla pozitivní vlaštovkou architektonická soutěž na třídu Budovatelů, kterou však vedení města zrušilo. PaZ odhadují, že v současné situaci vysokých cen stavebních prací bude rekonstrukce Repre ponechána novému politickému vedení města po komunálních volbách. Ty budou v roce 2022. „Do budoucna je nutné pohlížet na budovu Repre jako na součást centra, která má vazby na své okolí. Nutný je dialog s odborníky, architekty, urbanisty nebo sociology. Budoucí městskou vládu tak čeká náročný úkol: rekonstruovat nejen Repre, okolí centra, ale také budovu knihovny, která mohla být během tří let zbytečných diskusí opravena," uvedl Hrubeš.

Rekonstrukce Repre se chystá přes 15 let. Projektů bylo několik, ale na stavbu nikdy nebyly peníze ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici. V roce 2008 se plánovalo přestěhovat do Repre Divadlo Rozmanitostí a v podzemí vybudovat parkoviště.

Zásadním problémem jsou velikost Repre a jeho zrušené funkce. Provozovat obří budovu jako socialistický reprezentativní společenský dům se neosvědčilo. Původní kulturní náplň objektu s vysokými provozními i personálními náklady od 90. let postupně upadala. Do uzamčení celého objektu v roce 2020 fungoval jen taneční sál, planetárium a second hand. Radnice vidí v zásadní rekonstrukci příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí.