Na novou návštěvnickou sezonu se připravuje kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. „V letošním roce budeme obměňovat část expozice,“ řekla kastelánka Ludmila Klimplová. Kostel vrátí oblastnímu muzeu některé zapůjčené historické předměty, které budou následně restaurovány a nahradí je exponáty vybrané z depozitářů Národního památkového ústavu. Uvažuje se také o dočasné instalaci regionálních putovních výstav v suterénu kostela, kde by později mohla vzniknout nová stálá expozice.

V kostele budou opět možné svatební obřady. Prvním termínem je sobota 23. ledna. „Svatebčané však musí respektovat na dané období vládní protiepidemická nařízení,“ upozornila kastelánka. Svatby se v kostele konaly i v minulém roce za ztížených podmínek. „Život se nezastaví,“ dodala kastelánka.

Z důvodu současných vládních protiepidemických opatření je zavřené Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Veřejnosti nabízí zážitky z prohlídek bývalých i současných výstav pouze virtuálně na webu a Facebooku. Nejnovější 3D prohlídka výstavy Příběh starého Mostu dokumentuje umělecká díla spojená se starým Mostem, zejména s děkanským kostelem, na jejichž pozadí ilustruje životní příběh významné mostecké osobnosti, historičky Heide Mannlové – Rakové.



Pro probíhající výstavu Jaroslava Bažanta „Ptačí stavitelé“ připravuje muzeum virtuální program v podobě videozáznamů a doprovodných materiálů, které nyní ornitolog zpracovává. „Netradiční zpracování virtuální prohlídky je v tomto případě žádoucí, neboť samotná virtuální 3D prohlídka tématu nevyhovuje. Věříme, že hotový program poslouží i školám při výuce,“ sdělila mluvčí muzea Jitka Klímová.

Trnka pokračuje

Na uvolnění protikoronavirových opatření čeká i zavřený Zámek Valdštejnů v Litvínově, kde se díky vstřícnosti autorů podařilo do 9. března prodloužit interaktivní výstavu Trnka na zámku!, která měla původně skončit 9. ledna. Nejbližší nová akce se zaměří na Valentýna, kdy se má tento svátek veřejnosti připomenout alespoň venku. „Určitě chceme udělat dekorace. Osvědčil se nám fotokoutek u lípy na zámeckém nádvoří,“ řekla Dáša Wohanková z oddělení propagace města.



Na zámku už skončila výstava hraček ze šlechtických rodin a po uvolnění prostoru ji nahradí velikonoční výstava, kterou loni zámek nemohl využít. Na zámku doufají, že letos to vyjde. Expozice nabídne klasické i netradiční velikonoční dekorace od amatérských i profesionálních výtvarníků. Velikonočními řetězy se zapojí školy, které podobnou výzdobu kdysi mívaly na půdě v Galerii Radniční sklípek.



Zámecká výstava „Fenomén továrny Heller a Schiller - Historie výroby hraček v Horním Litvínově“ je prodloužena do ledna 2023 a koncem letošního roku je v plánu její rozšíření o funkční elektrifikované kolejiště sestavené z plechových železničních hraček značky HUSCH. Letos se má také stihnout vydání publikace o výrobě hraček v Horním Litvínově.



Velkým lákadlem na zámku má být od května interaktivní výstava tvorby výtvarnice a animátorky Elišky Podzimkové, která ilustrovala Malého prince. Expozice na toto téma by měla přilákat všechny generace. Hlavně mladí návštěvníci uvítají, že vystavené obrázky se „rozhýbou“ při použití speciální mobilní aplikace. Výstava by měla trvat čtyři měsíce a její rozsah se bude ještě upřesňovat. A i v tomto případě rozhodne o konání výstavy aktuální epidemická situace.



Kvůli koronaviru přišel loni litvínovský zámek o tisíce návštěvníků. Loni jich bylo přes 4 500, zatímco předloni skoro dvojnásobek. Rok 2020 přitom mohl být rekordní, protože zámek přichystal řadu akcí a zahájil prestižní výstavu o Trnkovi. Letos má pomoci exkluzivní Malý princ.