Město Most informovalo, že má v zásobníku 120 akcí, které chce letos stihnout. K novinkám patří série hudebních minifestivalů ve stylu Malé Paříže, což je projekt pořádaný v Teplicích od roku 2010 Antonínem Moravcem. S ním se mostecká radnice dohodla na zorganizování podobného kulturního podniku v Mostě. Místní verze zahrnuje celkem deset nedělních pořadů, na nichž od května do září zahrají dvě až tři hudební tělesa. Tyto minifestivaly se budou konat jednou za dva týdny a nabídnou muziku různých žánrů a interpretů od rockerů a folkařů po big band a klasické sbory. „Počítám i s účastí zahraničních kapel,“ nastínil Moravec.

Nedělní koncerty by měly být v Radničním parku v odpoledních hodinách. Podle Moravce existuje záměr přesunout minifestivaly do parku Střed, až projde rekonstrukcí s výstavbou pódia. Pak by se tento hudební projekt mohl nazvat Neděle ve Středu, aby se odlišil od sesterské Malé Paříže v Teplicích. Moravec dělá podobný nedělní program také v Ústí nad Labem, kde nese název Malý Hamburk, a v Děčíně, kde se koncertuje pod značkou Rogalo DC. Dohromady se jedná o desítky minifestivalů, které se letos rozšíří o Most. Podle Moravce je výhodou, že města jsou blízko sebe, a umělcům tak může nabízet vícero nedělních vystoupení, což je pro všechny zúčastněné, včetně radnic, ekonomicky výhodné.

„Malou Paříž v Teplicích dělám už dvanáct let a mezi muzikanty získala kredit, takže spousta z nich si na těchto akcích chce vysloveně zahrát,“ zdůraznil pořadatel. Městem dotované koncerty budou v Mostě volně přístupné, diváci budou moci přispět vystupujícím do klobouku.

Další inovací bude prodloužení Mostecké slavnosti, která byla před pandemií největší veselicí v okrese, ale už dva roky se u děkanského kostela nekonala. Letos se má pestřejší program rozložit do dvou dnů. „Chceme začít už v pátek odpoledne a skončit v sobotu pozdě večer,“ přiblížila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Most připravuje také další farmářské trhy, oslavu masopustu či Velikonoční jarmark. Zopakovat se má na 1. náměstí úspěšný Food Festival Most, který loni přitáhl davy lidí. Pokračovat by mělo i letní promítání filmů na Benediktu, odkud by se v případě zahájení rekonstrukce amfiteátru venkovní kino přesunulo zřejmě do Radničního parku.