V pondělí 7. listopadu bude v multifunkčním sále studia od 17 hodin přednášet významná česká archeoložka a odbornice na výzkum technologie výroby skla v raném a vrcholném středověku Eva Černá. Ta proslula zejména odhalováním historie sklářství v Krušnohoří a experimenty tavby skla v modelu středověké pece. Důvodem pozvání odbornice je představit laikům méně známý fakt, že výroba skla závislá na dostatku dřeva nemá tradici jen v Krkonoších a na Šumavě. „Na základě archeologických pramenů lze konstatovat, že Krušnohoří bylo významnou sklářskou oblastí,“ sdělila Eva Hladká ze Studia 3.

Ke Krušnohoří patří i sklo, upozorní archeoložka Eva Černá ve Studiu 3

Setkání s archeology bude pokračovat ve stejnou dobu v pondělí 21. listopadu, kdy ve studiu představí život ve středověku profesor Jan Klápště, který se v letech 1972 až 1981 podílel na archeologickém výzkumu starého Mostu. Ten sice zanikl kvůli těžbě uhlí, ale stále zůstává živou součástí místní paměti.

Divadlo, koncert i kvíz

Sál, kde se přednáší, slouží také pro zábavu. Pokračuje v něm pravidelná soutěž Hospodský kvíz pro týmy o třech až osmi lidech a 10. listopadu je vystřídá Divadlo Navenek s komedií Dífčí válka. O šest dní později bude koncert bluegrassové kapely Milkeaters a 23. listopadu křest knihy Dobrodružství Máji a Olíka, což je posezení s autorkou Michaelou Brodeckou. Fanoušci muziky se mohou těšit ještě na 24. listopadu, kdy v sále zahraje formace Holeček a Marcel Project.

K nejatraktivnějším akcím, které v listopadu nabízí Oblastní muzeum a galerie v Mostě, patří vernisáž výstavy Panoráma starého Mostecka. Ta se poprvé otevře 10. listopadu v 17 hodin a ukáže nejzajímavější snímky z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900. Expozice úzce souvisí se stejnojmenným projektem, jehož hlavním smyslem je zpřístupnění obrazových exponátů z muzejní sbírky prostřednictvím virtuální reality, aby to oslovilo hlavně děti a mládež.

Most nabídne hotel Cascade na maturitní plesy, rekonstrukce vinárny pokračuje

„Historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce, vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých mosteckých ateliérů a fotografů,“ uvedla Jitka Klímová z oblastního muzea.

Výstava tak po víc než sto letech seznámí veřejnost s výběrem ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu. Tehdejší fotografové zaznamenaly třeba kuřavkovou katastrofu v Mostě (1895), stavbu přehrady v Janově (1911 - 1914), výstavbu elektrárny v Ervěnicích (1923 -1926) nebo život v Hoře Svaté Kateřiny a okolí (1908 - 1918).

Další akcí v muzeu bude výstava obrazů litvínovské malířky Sylvy Prchlíkové, která od 25. listopadu představí průřez svou tvorbou. Přímo pro výstavu vytvořila tři nové obrazy Mostu. Na prosinec chystá muzeum adventní odpoledne s dílničkami pro děti, koncertem, ježíškovou poštou a výstavou vánočních ozdob.

Repre nefunguje

Městský kulturní dům Repre v centru Mostu, který kdysi udával směr společenského života, zatím zůstává zavřený. O nákladné rekonstrukci velké budovy, která je už delší dobu ve špatném technickém stavu, rozhodne nové zastupitelstvo vzešlé z nedávných komunálních voleb. Jedná se o stovky milionů korun. Koalice ProMOST a ANO, která nyní chystá rozpočet s investicemi na rok 2023, počítá s dotací od EU.

Jediným členem koalice, který by Repre z roku 1984 nejraději zboural a postavil zcela nový a netradiční kulturní dům, je zastupitel Jan Schiller (ANO). „Já svůj názor stále zastávám, ale ustoupil jsem a už na něj netrvám, i když si myslím, že zvláštní novostavba by byla pro Most to nejlepší,“ řekl Schiller, který nakonec zohlednil aktuální situaci.

Podle něj příprava radničního projektu, který mimo jiné počítá se stěhováním knihovny do Repre, pokročila tak daleko, že vrátit vše na začátek by celou situaci ještě víc zkomplikovalo. „Uplynuly by další roky a v tomto volebním období by se nic nezměnilo. A to si občané města nezaslouží,“ dodal zastupitel.

Aby Repre alespoň trochu nahradila, nechává radnice rekonstruovat vinárnu a společenský sál sousedního hotelu Cascade, který patří městu. Od ledna příštího roku tam bude možné pořádat maturitní plesy, které kdysi hostilo Repre. Tam se ale vešlo mnohem víc lidí. Hotel nabídne prostory o celkové kapacitě až 350 míst.