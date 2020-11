Po letech obnovy poškozených přírodních krás zřejmě přichází doba, kdy se může péče o krajinu posunout na vyšší úroveň. Znovuzrozené Krušné hory, které byly desítky let opomíjeny, si oprávněně říkají o pozornost.

Krušné hory. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Kořinek

Kdysi o nich mluvil celý svět. Byl to ale spíše nekrolog. Rozsáhlé pohraniční hvozdy na severozápadě Čech patřily do oblasti s největším průmyslovým znečištěním, kde kyselé deště měnily lesy v hřbitovy. Teď se o zachráněných Krušných horách nad významnou pánevní metropolitní oblastí Ústí – Teplice – Most – Chomutov stále více hovoří jako o cenném přírodním území, které přitahuje pozornost milovníků divočiny. Otázka zní: Nastal čas vyhlásit Krušné hory chráněnou krajinnou oblastí (CHKO), jež by udržela pro další generace křehký ekosystém a možná zastavila vykořenění a vylidňování regionu?