SVČ sídlící v areálu bývalé 16. ZŠ poskytuje přes sto kroužků „Některé ještě nejsou zcela obsazené, u jiných evidujeme pro velký zájem náhradníky,“ sdělila ředitelka SVČ Danuše Lískovcová. K nejžádanějším opět patřily kroužky jazykové a pohybové se zaměřením na všestrannost. Středisko má zatím na starosti kolem osmi stovek dětí, ale očekává další nárůst i ve svých kroužcích na školách, se kterými spolupracuje.

Aktuální proticovidová opatření činnost zájmových útvarů výrazně neomezují. Ve skupinách do dvaceti osob se nemusí dokládat očkování ani testování a och-rana úst a nosu není v učebně povinná. Nošení respirátorů či roušek je nutné jen na chodbách a dalších společných prostorách, kde je na nezbytné minimum omezen pohyb rodičů.

Zimní pobytové akce SVČ zatím nechystá, letní tábory však proběhly. Bylo 16 příměstských a čtyři pobytové, včetně jednoho v zahraničí. Všechny se obešly bez nákazy a větších úrazů.

S činností SVČ a s nabídkou kroužků se může veřejnost seznámit v sobotu 11. září, kdy bude od 14 do 17 hodin den otevřených dveří. Ve stejný den i v následující neděli, vždy od 9 do 17 hodin, bude ve středisku volně přístupný Technický klub Most zaměřený na logiku, programování a robotiku.

Specialistou na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže v oblasti techniky je mostecké centrum Amavet, které pořádá vlastní kroužky v budově v ulici Lomená. Téměř obsazeny jsou už dva elektrokroužky, jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé. Plno hlásí kroužek programování a elektroniky, ale pokud bude ještě zájem, otevře se další. Nový vedoucí, bývalý člen této mimoškolní skupiny, který odmaturoval, si přibral i kroužek mechatroniky, kam už lze děti přihlašovat. Ze stavebnic se naučí stavět různé stroje a proniknou do světa automatizace a robotiky.

Amavet očekává, že volná místa obsadí při dnech otevřených dveří v pondělí 6. září a pátek 10. září od 15 do 18 hodin. „Sem tam se nám poštěstí, že máme i děvčata. Někdy vydrží rok, někdy tři roky,“ řekl vedoucí elektrokroužků Václav Janeček, který se stará o pro propagaci Amavetu.

Školáci, které centrum zasvěcuje do techniky delší dobu, míří hlavně na průmyslovky a další odborné školy v regionu. V Amavetu sídlí také lodní modeláři. I tento kroužek přijímá nové členy, a to ve věku od šesti let. Lodní modelářství v Mostě funguje už desítky let a kdysi bylo součástí Domu dětí a mládeže. Mostečtí modeláři v roce 2015 obsadili 5. místo na Mistrovství světa v Maďarsku a byli i mistry republiky.

Amavet provozoval kroužky i během letních prázdnin. I když chodilo méně dětí, centrum se snažilo dohnat zpoždění způsobené předchozími covidovými zákazy. Nováčky stále ještě nabírají obě základní umělecké školy v Mostě, sportovní kluby, například atletický, nebo Taneční studio Kamily Hlaváčikové.