Pozvánky na shromáždění byly rozeslány koncem září, tedy ještě před nouzovým stavem. K sídlu družstva přesto přišlo před 14. hodinou šest delegátů, kteří se po krátké debatě rozešli domů.

Někteří prý o zrušení nevěděli, ostatní si nekonání chtěli ověřit. Orgán měl volit sedmičlenné představenstvo. Družstvo ho nemá už přes rok po prohraném soudním sporu.

Nové představenstvo má 3. listopadu najmenovat krajský soud, který loni obdržel i návrh dosadit do představenstva zástupce družstevní opozice. Ta svolání shromáždění delegátů dva týdny před soudním jednáním kritizovala a označila za nelegitimní. "Byla to zoufalá akce. Je správné, že o celé záležitosti rozhodne soud," řekl Deníku před sídlem družstva delegát Miloslav Štrombach, který je oponentem vedení družstva.

"Družstvo není firma. Neměly by se v něm potlačovat jiné názory," sdělila družstevnice, která se přišla podívat, zda se delegáti sejdou. Lidé se na prostranství před budovou družstva shodli, že situace v organizaci by se měla rychle stabilizovat a že by se měla zlepšit i komunikace.

Správa družstva je v rámci omezení činnosti úřadů uzavřena pro osobní styk od 12. října do odvolání. Zákaznické centrum je podle družstevního webu přístupné v pondělí a ve středu od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. "Pracovníci správy budou i nadále vyřizovat běžnou agendu," uvádí web. Lidé mohou vyřizovat neodkladné záležitost i telefonicky nebo emailem.

Mezi administrativními pracovníky SBD Krušnohor byl nedávno hlášen výskyt onemocnění covid-19. Ve čtvrtek 15. října přibylo v okrese Most za posledních 24 hodin 23 nových případů. Aktuálně je nakažených 304 osob. Celkem mělo pozitivní test na covid od března 520 osob z Mostecka, z toho 211 se vyléčilo a 5 zemřelo.