Sedmačtyřicetiletý Litvínovan ukradl v obchodě sýry a kosmetiku. Kdyby to udělal před měsícem, mohl jít do vězení maximálně na dva roky. Teď se ale dává až osm let, protože je nouzový stav. Muži tak kvůli drobnosti hrozí, že vyjde z věznice v předdůchodovém věku. “Některé pachatele zřejmě neodradí ani hrozba vyššího trestu,” říká mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková, která během koronavirové pandemie nepřestává informovat o nových případech.

Přesto se něco mění. Policie pozoruje útlum kriminality. Pokles přichází po loňském nárůstu, kdy na tom Mostecko bylo nejhůř ze všech okresů v kraji a kdy počet trestných činů meziročně narostl o 17 procent na celkových 2294. Aktuální statistiky se ještě vyhodnocují a zatím nejsou veřejné. Jedno je ale jisté – na Mostecku klesl i počet dopravních nehod a od stavu nouze policie nemusela řešit ani jeden případ domácího násilí s vykázáním z bytu.

Problémem jsou teď hlavně krádeže nebo vloupání do aut, které lidé potřebují k bezpečné cestě na nákup či do práce. Například v mostecké ulici U Stadionu neznámý poberta poškodil vykradením zaparkovaný osobní vůz, sebral z něj doklady, autorádio a další věci. Řidič škodu vyčíslil na 19 tisíc korun. Další zloděj se vlámal do dodávky kvůli nářadí a policie hledá i pachatele, který chtěl vniknout do zavřené provozovny a zničil dveře. Jiný zloděj se snažil vloupat na zahradě do uzamčené kůlny a další přelezl oplocení u vilky a z pozemku odcizil měděné kabely. Tohoto recidivistu policisté chytili a obvinili i z porušování domovní svobody. Jeden bývalý kriminálník skončil rovnou ve vazební věznici poté, co nezaplatil v litvínovském supermarketu 519 korun za vrtačku a dopadla ho ostraha. I jemu hrozí osm let v žaláři.

Policie ale nehoní jen zloděje. Od půlky března musí kontrolovat dodržování vládních nařízení, například povinné nošení roušek či zákaz shromažďování, čímž pomáhá strážníkům. Ti řeší denně desítky událostí. “Dáváme pokuty,” uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol. Například 300 korun musel zaplatit kuřák, který si kvůli cigaretě na zastávce sňal roušku. Potíže jsou hlavně v sociálně vyloučených lokalitách Stovka a Dobnerovka, kam chodí zvláštní hlídky. “Ty nám ale pak chybějí jinde,” dodal Hrvol.

Minulý týden strážníci oznámili magistrátu do správního řízení 11 případů s postihem až 20 tisíc korun za ignoraci nařízení, ale další Mostečané sankcím unikají. “Chtělo by to víc ohlídat, i když se lidem v rouškách blbě dýchá,” sdělila Iveta z Mostu, která je astmatička a pozorovala lidi bez roušek v Sedmistovkách.

Množí se i dotazy, jak úřady uhlídají stovky zahraničních dělníků a techniků, kteří přijedou na výjimku do litvínovské chemičky kvůli opravám při zarážce. Ta potrvá od čtvrtka 9. dubna do neděle 14. června a umožnil ji krizový zákon. S kontrolami cizinců mají pomáhat právě policisté a strážníci. Chemička se snaží veřejnost uklidnit tím, že připravila řadu ochranných opatření, například vlastní dopravu do práce a zpět. “Vzhledem k tomu, že na zarážce budou pracovat ve dvanáctihodinových směnách, mají pracovníci velmi málo času na volný pohyb a budou zbylý čas trávit odpočinkem v ubytovacích zařízeních,” informoval Unipetrol.

Situace na Mostecku

V okresu Most bylo k úterý 7. dubna hlášeno hygieniky celkem 17 lidí s nemocí Covid-19, z toho 10 z Litvínova a 7 z Mostu. Na očekávaný nárůst počtu nakažených nebo lidí s příznaky nemoci se připravila mostecká nemocnice, která vyčlenila 25 akutních lůžek a 5 lůžek intenzivní péče. Krajská zdravotní, která nemocnici vlastní a pacienty na vstupu do areálu třídí, zahájila vlastní laboratorní testování odebraných vzorků, aby v době jejich zvýšeného počtu zkrátila čekání na výsledky.