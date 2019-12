Besedu spojenou s křtem nové publikace o válečné historii Mostecka hostila v úterý 17. prosince večer Městská knihovna v Mostě.

Historikové křtili novou publikaci o válečné historii Mostecka | Foto: Deník/Václav Veverka

Do světa se tak oficiálně vydala brožura o prvním velkém náletu na chemičku v Záluží, kterou u příležitosti 75 let od této události vydal spolek Severočeský letecký archiv Most. Křtu se zúčastnili všichni tvůrci publikace, kmotrem byl historik Martin Veselý z Ústí nad Labem.