Premiéru měl před krajskými politiky nový šéf jejich úřadu. Výběr Jiřího Holuba z 12 uchazečů nadzvedl opozici: exředitele středočeského krajského úřadu spojují s kauzami jeho bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Její spolustraník, ústecký hejtman Jan Schiller, zdůvodňuje Holubův výběr jeho profesními zkušenostmi. Ředitel už stačil odmítnout kritiku před zastupiteli. Podle nejhlasitějších oponentů měl ale radši mlčet.

Středočeskou funkci Holub položil s koncem minulého roku. Tedy po říjnových volbách, které překreslily tamní politickou mapu: ANO se poroučelo a sousední kraj ovládl STAN. Také u nás se měnila garnitura, tady ale koalici stavělo ANO. Proto vyvolává Holub u mnohých obavy, že si ho Schiller vybral jako úředníka osvědčeného v práci na politická zadání hnutí, kterému dominuje kontroverzní postava Andreje Babiše.

Nového šéfa měl přitom už z řad vedoucích krajských úředníků vybraného exhejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Schiller to ale po volbách neakceptoval a kraj vypsal nový konkurz. V něm obstál právě Holub. Ten svou kritiku reflektuje, ale odmítá. Vyplynulo to hned z prvního veřejného vystoupení na pondělním jednání zastupitelů. Sdělil jim, že jak v soukromém, tak i profesním životě se vždy řídil zákony. „Zcela zásadně to pak platí stran diskuzí kolem mé osoby v souvislosti s výkonem práce na krajském úřadě Středočeského kraje,“ zdůraznil.

Na zástupce opozice ale ujištění mělo nejspíš úplně opačný efekt, než jaký si Holub představoval, a připomínají heslo o potrefené huse. „Překvapilo mě, že měl potřebu vymezit se už asi ve třetí větě sám vůči sobě,“ řekl Filip Ušák (STAN). „Mám trochu obavu, aby se nestal poslušným vykonavatelem politické moci. Ale rád bych mu dal šanci,“ dodal smířlivě politik.

Nesmiřitelně reagovali na Holubovo angažmá krajští Piráti, považují ho za alarmující. I kvůli kvapnému přeobsazení dalších postů po volbách včetně celého představenstva Krajské zdravotní mluví o postupné „ANOfertizaci“ kraje. Nejspíš s odkazem na možný zákulisní vliv Babiše, který má jako premiér ve svěřenských fondech koncern Agrofert. „ANO slibovalo změnu k lepšímu. Zatím za asistování ODS a Spojenců jen zakonzervovává pořádky nastavené minulým vedením tím, že do veřejných funkcí dosazuje úředníky, kteří mu už několikrát prokázali politickou loajalitu. Bez ohledu na to, jaké kontroverze za nimi zůstávají,“ vadí Pirátce Kateřině Stojanové.

Komise rozhodla za zavřenými dveřmi

O Holubově vítězství v konkurzu rozhodovala sedmičlenná komise složená z politiků i úředníků. Jednali za zavřenými dveřmi, neveřejný je i zápis. Hlavní slovo měl pravděpodobně Schiller. Výběr hájí tak, že se Holub přinejmenším nebude muset moc rozkoukávat. „Měl mezi přihlášenými uchazeči výhodu v tom, že krajský úřad už v nedávné minulosti vedl,“ připomněl hejtman. „Jeho kvalifikační předpoklady byly na vysoké úrovni a zaujal profesními zkušenostmi. Očekávám od něj brzkou a snadnou orientaci v chodu úřadu a kvalitní manažerské vedení,“ dodal Schiller.

56letý rodák z Pacova, který po vystudování právnické fakulty celoživotně pracoval ve vedoucích funkcích státní správy, přichází do nového postu s prostou a srozumitelnou vizí. „Jedná se především o poskytování kvalitního servisu ze strany úřadu pro občany a jejich volené zástupce,“ vysvětlil Holub. Chce usilovat o vstřícnou image úřadu a prý v souladu s vizí nového politického vedení kraje také o jeho maximální otevřenost v mezích legislativně-právních rámců.

Zatímco někteří úředníci kvůli nouzovému stavu plní své povinnosti částečně na home-office, Holub pracuje od svého nástupu 1. února každý den z ústecké kanceláře. A v ní se hned cítil jako ryba ve vodě. „Jelikož jsem podobnou funkci už zastával, žádné dlouhé seznamování s vlastními agendami a činností úřadu není potřebné,“ potvrdil s tím, že se teď postupně potkává zejména s vedoucími odborů.

Do krajské metropole zatím dojíždí z Prahy, stěhování ještě neřešil, ale tu možnost nechává otevřenou. Pro kraj má převážně slova chvály, když hovoří o potenciálu jeho obyvatel, ale i nádherné rozmanité krajině. Neopomíjí ale ani jeho česko-německou minulost, dnešní unikátní demografické složení či průmyslový charakter a nálepku strukturálně postiženého regionu. První zkušenosti s krajem udělal, když tu hrál jako mladý fotbalista. Později ho sem zavály pracovní cesty, ale i turistika. „Okouzlilo mě především České středohoří, Mšené-lázně, Budyně, Roudnice, Litoměřice, okolí Házmburku a Žernosecké jezero,“ vypočítal.

Dobře zaplacená práce

Jiří Holub šéfoval středočeskému krajskému úřadu od roku 2018. Opakovaně vyvracel nařčení, že plní politická zadání exhejtmanky Jermanové v souvislosti s rozhodováním úředníků o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba dva ANO).

Kritice čelil i kvůli tomu, že dlouho odmítal zveřejnit výši odměn úředníků. Nakonec odhalil i vlastní příjmy a ukázalo se, že nejvyšší bral on sám. V roce 2019 si tak vydělal 1,64 milionu hrubého.

Zatímco ústecký krajský úřad má nového šéfa od 1. února, vedením toho středočeského je dál pověřen Vítězslav Kaliba. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) má sice už vybráno, čeká ale na potvrzení jména ministrem vnitra.