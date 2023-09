Policie bude mít v Ústeckém kraji bude mít nového ředitele. Jaromír Kníže se rozhodl ve své funkci po osmi letech skončit. Jeho nástupce vybere policejní prezident.

Odcházející šéf krajského policejního ředitelství Jaromír Kníže. | Foto: Archiv

„Pro mne byl příchod do Ústeckého kraje profesní růst. Pracoval jsem tu se skvělými lidmi. Jak u policie, tak i u samospráv. Bylo mi ctí pro vás, občany Ústeckého kraje, pracovat,“ řekl v pondělí 11. září na krajském zastupitelstvu končící ředitel Kníže. Podle jeho slov není za jeho koncem nejistota ve výsluhách nebo vyhoření.

„Chtěl jsem, aby vedení vnímalo Ústecký kraj jako kraj, který potřebuje pomoc. Ať už jde o stabilizační příspěvky nebo posily. Bohužel jsme se po 14 měsících dopracovali do stavu, kdy vedení to vnímá jinak, já to vnímám jinak. Odcházím proto, že jsem v patové situaci a pro Ústecký kraj více udělat nemohu. Věřím, že můj nástupce bude mít více síly potřebné prosadit nebo mu bude pan policejní prezident více naslouchat,“ vysvětlil důvody svého konce Kníže.

Práci končícího policejního ředitele ocenil také hejtman Jan Schiller. „Pan ředitel byl velmi platným členem krizových štábů a skutečným profesionálem,“ řekl v pondělí před zastupiteli hejtman.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín