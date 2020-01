I strany s menší oblibou voličů míří do krajských voleb s cílem usednout v radě. Pro některé jsou ale překážkou komunisté. ANO nevadí.

Krajský úřad Ústeckého kraje. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Krajské volby nás čekají sice až v říjnu, jednotlivé strany a hnutí ale už teď dávají vědět, s jakými lidmi a prioritami do klání o místa v zastupitelstvu i radě kraje půjdou. Deník zajímalo především to, s kým by do koalice nešli. Odpovědi byly většinou obecné či přímo opatrné. Jasné ale je, že většina případných nových hráčů v radě kraje by nepřekousla spolupráci s SPD ani komunisty.