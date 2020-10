Lidé volí politiky do krajského zastupitelstva. Musejí dodržovat hygienická opatření kvůli epidemii koronaviru.

Volební místnost v obci Lišnice je v místní knihovně | Foto: Deník/Martin Vokurka

Je na ně zvláštní pohled. Volební komisaři mají roušky, gumové rukavice a někteří sedí za plexisklem. Ochranu úst mají i voliči. Všude jsou dezinfekce, letáky a výstražné pásy rozdělující prostor do nařízených rozestupů. Za mimořádných hygienických opatření kvůli epidemii koronaviru začaly v pátek v okrese Most volby do zastupitelstva Ústeckého kraje. V sobotu se hlasuje od 8 do 14 hodin. Senátní volby ani místní referenda se na Mostecku nekonají.