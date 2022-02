Kraj tak bude požadovat od státu kompenzaci. U některých dávek totiž končí doba použitelnosti. Monoklonální protilátky se navíc přestaly používat po nástupu varianty omikron, na kterou nejsou účinné.

„Čekali jsme, že covid velmi rychle nastoupí. To, že nejsou účinné na omikron, se zjistilo až v průběhu té koronavirové vlny. Takže jsme to všichni odebírali v dobré víře, že je upotřebíme. To se zaplať pánbůh nepotvrdilo a bude to stát jen peníze, nikoliv životy,“ dodal hejtman Schiller s tím, že by se klonil k tomu, aby stát odebral nevyužité dávky zpět. Mohl by je prodat například do zemí, kde ještě nepřevažuje varianta omikron.

Covidová rána cestovnímu ruchu. Zahraničních hostů je v kraji o 70 % méně

Deník opakovaně oslovil se žádostí o reakci také ministerstvo zdravotnictví. To ale ani po pěti dnech a urgenci na zaslané dotazy neodpovědělo. Není tak jasné, jakým způsobem k řešení problému s monoklonálními látkami stát přistoupí. Ve vyjádření náměstkyně ministra Marie Koziar Vašákové pro Český rozhlas ale přenáší zodpovědnost na jednotlivá zdravotnická zařízení, která si měla zásoby pořizovat rovnoměrně. Loni na podzim přitom tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opakovaně vyzýval pozitivně testované na covid z rizikových skupin, aby neváhali a o monoklonální protilátky si říkali svým praktickým lékařům. Tomu se také přizpůsobily nemocnice, které byly jejich aplikací pověřené, a nakoupily zásoby tohoto léku, aby byly schopné pokrýt i zvýšený zájem.

„Jsme připraveni k tomu, že bude stát muset nějakým způsobem kompenzovat případné ztráty těch nemocnic, pokud třeba nebude k použití těch monoklonálních protilátek moci dojít,“ řekla Českému rozhlasu Koziar Vašáková. Připustila také, že si nemocnice mohou ponechat ty dávky léku, které mají delší expiraci. Tento postup Deníku potvrdila i mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Odborníci totiž nyní neumějí odhadnout, zda a jaká varianta koronaviru dorazí do Česka na podzim. Je tak možné, že budou účinné i proti této budoucí mutaci covidu.