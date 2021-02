Na lokálky nám nesahejte! Ústecký kraj se tvrdě ohradil proti záměru na možnou konzervaci železničních tratí, které by nesplnily nároky na minimální vytíženost. Stát si od takového postupu slibuje možnost koncentrovat peníze na opravy a údržbu využívaných drah. Podle krajských politiků by ale právě projednávaný návrh mohl ohrozit téměř všechny regionální tratě v Ústeckém kraji. Obrátí se proto na ministerstvo dopravy a poslance, aby svůj postoj přehodnotili.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) je hlavním problémem formulace návrhu novely drážního zákona. Podle ní by mohly být zakonzervované všechny tratě, na kterých ročně projede méně než 1500 osobních a 12 nákladních vlaků.

„Důležitá je ta spojka A. V tuto chvíli bychom přišli o všechny regionální tratě, které vlastní Správa železnic, protože ani jedna z nich podmínku daného počtu osobních a nákladních vlaků nesplňuje,“ vysvětlil Řehák, proč se zastupitelé rozhodli obrátit s připomínkami k návrhu na ministerstvo dopravy i Sněmovnu, kde novelu projednal hospodářský výbor.

Pokud by návrh prošel legislativním procesem, mohla by Správa železnic zrušit například trať mezi Krásnou Lípou a Mikulášovicemi, Doupovskou dráhu nebo trať na Moldavu. Zcela by také padly naděje na obnovu Kozí dráhy, o které se po podzimních krajských volbách začalo více mluvit. „V našem regionu jsou lokálky spíše horské, míří do okrajových částí kraje, jako je třeba Šluknovsko. A vzhledem k tomu, že jako zastupitelstvo máme cíl kraj restartovat, by to byl nůž do zad,“ dodal Řehák.

Například po Doupovské dráze nebo na Moldavu nákladní vlaky nejezdí vůbec, nebo téměř vůbec.

Ohrožení regionálních tratí se stalo také jedním z témat posledního zasedání krajského zastupitelstva, na kterém svou podporu regionální železniční dopravě bez konzervace drah vyjádřili zástupci všech politických stran. Proti návrhu se postavil i bývalý radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) nebo Filip Ušák (STAN).

S návrhem novely přišel do parlamentu poslanec za ANO Martin Kolovratník. „Pravděpodobně to pramení z toho, že sedí ve správní radě Správy železnic. Ale je to v přímém rozporu s tím, co my chceme v oblasti dopravní obslužnosti, to se týká především víkendových linek,“ nesouhlasí s návrhem ani Kolovratníkův stranický kolega a krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč. Ten se přes poslance a Asociaci krajů obrátí na Kolovratníka, aby mu vysvětlil důsledky, které by taková změna mohla způsobit.

Ohrožené tratě se starají velmi často o dopravu turistů. To platí například pro Doupovskou dráhu na Lounsku, kterou celou v sezóně absolvují jen dva páry vlaků, další jezdí mezi vybranými stanicemi. Motoráky vozí turisty především na zámek Krásný Dvůr nedaleko Podbořan. „Jsme šťastní, že ji před lety obnovili a moc by mne mrzelo, kdybychom o tuto trať přišli. Její význam se projevuje především při velkých kulturních akcích, kdy vlaky přijíždí velká část jejích návštěvníků,“ popsala význam železniční trati pro jednu z nejvyhledávanějších památek regionu její kastelánka Michaela Hofmanová.