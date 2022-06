Nenastartoval. Ručička ukazující stav palivové nádrže po otočení klíčkem v zapalování nehnutě spala dál. Řidič okamžitě vytušil, že má velký problém. Do nádrže kamionu přes noc nejspíše zaťal tesáky „naftový upír“. "Zloděj nejprve poškodil nádrž. Poté z ní odčerpal 150 litrů motorové nafty v hodnotě téměř 7 tisíc korun," sdělila k případu z těchto dnů mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Podobně jako řidič kamionu odstaveného u automyčky v Bílině dopadl nedávno majitel auta odstaveného ve Světci. „Zatím neznámý zloděj tam násilně překonal nádrž a poté z ní vysál 40 litrů nafty. Společnosti, které auto patří, vznikla odcizením nafty škoda téměř 2 tisíce korun. Stejnou škodu zloděj zanechal poškozením nádrže,“ zmínila mluvčí.

Počty těchto krádeží nyní stoupají. Po březnovém zdražení pohonných hmot čísla vyletěla nahoru. Zatímco tepličtí policisté řešili za leden a únor pouze jednu takovou krádež, od března do současnosti to už byla další desítka případů. „Trestné činy v této oblasti krádeží se množí,“ potvrdila Gazdošová. „Zloději si tipují většinou pracovní stroje a kamiony, kde je větší nádrž, tudíž více nafty. Často to jsou odstavná místa, parkoviště, stavby. Krádeže se většinou odehrávají v noci,“ podotkla policistka.

„Naftoví upíři“ se činí napříč celým krajem. Ústečtí policisté třeba vyšetřují případ, kdy dosud neznámý pachatel koncem dubna ze zaparkovaného nákladního vozidla v ulici Petrovická odcizil motorovou naftu. I v tomto případě je škoda nemalá. „Způsobená škoda vznikla nejenom na odcizeném palivu, ale i na poškozené palivové nádrži. Pohybuje se kolem 11 tisíc korun,“ přiblížila Veronika Hyšplerová z ústecké policie.

Někteří zloději se ani neobtěžují brát si benzín z cizích aut. Jdou rovnou ke zdroji k čerpacímu stojanu. Hovoří o tom případ z Loun. Policejní vyšetřovatel tam trestně stíhá 40letého muže z Postoloprt. Měl natankovat pohonné hmoty u čerpací stanice v Lounech a následně z místa odjet bez zaplacení. „I když škoda na odcizených pohonných hmotách nebyla nijak vysoká, čelí dotyčný trestnímu stíhání. Kvůli své předchozí majetkové trestné činnosti,“ zmínil k případu mluvčí lounské policie Kamil Marek.

Pokud se jedná o krádež ze zaparkovaných vozidel, vždy se to řeší jako trestný čin, neboť zloděj násilím poškodí palivovou nádrž. Zničí víčko, nebo provrtá nádobu. Je potom jedno, kolik litrů odcizí, vždy se na něj pohlíží jako na pachatele trestného činu.

Zloději při krádeži mohou způsobit také ekologickou havárii, když pohonné hmoty vytečou na silnici. V mnoha případech pak musí tyto louže přijet zlikvidovat hasiči. „I takové výjezdy během roku máme. Na likvidaci používáme speciální prostředky, které jsou součástí technické výbavy aut hasičů,“ popsal praxi mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Odcizená nafta či benzín končí na „černém trhu“, kde se prodává levněji než na pumpách. Některé případy těchto krádeží zůstávají dlouho neobjasněné. Na druhou stranu se stávají situace, kdy se zloděj prozradí sám. Jako vloni v Teplicích. Policisté z teplické stanice Prosetice zajistili 25letého muže, který chtěl odčerpat benzín z odstavené dodávky v Černčicích. Do nádrže stihl vyvrtat otvory. Při odsávání paliva ho však vyrušil majitel auta. Když si pro něj přijela policejní hlídka, nemusel před ní ani zapírat. Prozradil ho totiž charakteristický zápach z čerpací stanice. Po eskortě zloděje k výslechu museli policisté služební auto větrat ještě několik dnů.

Ceny paliva raketově vyletěly po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Litr benzínu či nafty stojí nyní v průměru kolem 46 korun.