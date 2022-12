Krabice s kojeneckou výživou, hračkami, knížkami, bižutérií, kosmetikou, školními potřebami a dalšími věcmi, které lidé doma balí do vánočního papíru, se už hromadí na třech sběrných místech v Mostě. Jedná se o sídlo Diakonie v ulici Lomená, azylový dům v ulici Mikuláše Alše a kulturní kavárnu The Most café pod terasou radnice.

Na webu Krabice od bot si dárci mohou vybrat sběrné místo podle místa bydliště a zároveň věkovou kategorii a pohlaví dítěte, které chtějí obdarovat. Výhodou tohoto rezervačního systému je průběžné informování, která skupina dětí má už zajištěn dostatek dárků a které kategorii naopak chybí. I letos je největší zájem obdarovat nejmladší děti od kojeneckého věku do 10 let. Proto se nyní hledají hlavně dárci pro teenagery od 11 do 17 let. Zatím se pro ně poptává několik set dárků.

„Dárci preferují malé děti. Mnohdy si totiž neuvědomí, že i v azylovém domě mohou být mladiství. A ti jsou také citliví na to, když nedostanou pod stromeček dárky. Díky sbírce Krabice od bot mají naději, že alespoň nějaký dárek dostanou,“ upozornil Hofman. Podle něj děti potěší i obyčejné věci. „Máme takové pořekadlo – darujte dárek, který by i vám udělal radost,“ dodal.

V Mostě vznikl návrh, aby radnice netrápila zvířata výbuchy na silvestra

Dárky jsou důležité i kvůli sociálním kontaktům, protože po Vánocích si děti ve škole sdělují, co dostaly, a žáci z chudých rodin by se bez dárků cítili vyloučeni z kolektivu. Kromě dětí lze krabicí s dárkem obdarovat také chudé maminky, tatínky či celé rodiny.

Sběrná místa přijímají dárky i bez rezervace na internetu. Všichni dárci ale musejí napsat na krabici věk a pohlaví dítěte, pro které je určena.

Poptávka je větší

Oproti loňsku mostecká Diakonie hlásí větší poptávku po dárcích ze strany partnerských organizací, jejichž sociální pracovníci plné krabice rozdělí potřebným, například dětem matek samoživitelek či klientům orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Celkem se má letos vybrat v Mostě skoro 900 dárků, loni jich bylo přes 700. Letos pomůže Krabice od bot například jedné mamince, která se sama stará o malého syna a v novém bytě se chystá na první Vánoce po dlouhém období finanční nouze, kdy jí pomohl azylový dům.

Diakonie v Mostě bude dárky v krabicích přijímat na svých dvou sběrných místech zatím do 4. prosince, ale plánuje prodloužení termínu o několik dní při větším zájmu. Nápor se očekává právě v těchto dnech, tedy na poslední chvíli.

Do kavárny The Most café lze dárky nosit až do 20. prosince. „Dvě stě dárků předáme Diakonii a ostatní poskytneme Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové,“ sdělila kavárnice Klára Smrčková. Kavárna pořádá souběžně i vlastní dobročinnou akci s názvem Děti pro Alzheimer centrum Most. Děti pro kavárnu namalovaly obrazy do on-line aukce, jejíž výtěžek se věnuje seniorům z alzheimer centra.

Krabice od bot

Je to největší celostátní vánoční sbírka dárků. Pořádá ji Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Sbírá se na více než 150 místech po celé republice, včetně Mostu. Akce pomáhá dětem ohroženým chudobou. Těch od loňského roku přibylo. Od roku 2021 se počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby navýšil z 9 na 16 procent v květnu 2021. Seznam vhodných dárků je na webu sbírky.



Celoročně funguje finanční sbírka Krabice online, v níž dárci podporují peněžními příspěvky maminky v azylových domech, rodiny dětí s postižením, děti ze sociálně vyloučených lokalit a pěstounských rodin. Z krizového fondu Krabice online mohou rodiče s dětmi získat příspěvek na potraviny, pomoc s bydlením nebo třeba školní pomůcky. Z výtěžku sbírky Krabice online Diakonie podporuje také dlouhodobé projekty zaměřené na doučování, motivaci a podporu znevýhodněných dětí. Dárci už na pomoc dětem prostřednictvím Krabice online poslali více než osm milionů korun.