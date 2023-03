Podle Smolíka se už ozvalo několik zájemců, ale rozlehlý areál by chtěli využít pro jiný účel. Cílem majitele je najít někoho, kdo koupaliště udrží, protože plovárna má stále řadu příznivců. Nekryté bazény koupaliště Ressl se otevíraly pravidelně před letními prázdninami. Nyní je v provozu restaurace s terasou a sportoviště s krytou halou.

Areál ze 60. let minulého století patřil původně městu Most, ale po roce 1989 začaly technické problémy. V roce 2001 hygienici pohrozili zavřením kvůli zanedbání norem. Město nechtělo hradit úpravu vody a bazénu, a tak chátrající koupaliště nabídlo na prodej za 1,5 milionu korun. Protože nebyl zájemce, areál se v červnu 2004 poprvé neotevřel. Město ho pak ve stejném roce na deset let za jednu korunu ročně pronajalo firmě S a S Most pod podmínkou, že společnost pak areál získá za jednu korunu, pokud ho zmodernizuje, což se stalo. Zastupitelstvo tehdy také rozhodlo, že provoz koupaliště bude město tři roky dotovat a poskytne celkem 1,5 milionu korun. Předtím chtěli koupaliště do pronájmu také Miroslav Pešek a firma Joel. První zájemce plánoval i vybudování chatového kempu, druhý autokemp. Zastupitelé ale vybrali záměr S a S s rekonstrukcí koupaliště za 8 milionů korun.

Některé paneláky v Mostě jsou otevřené jako nádraží. Zavírání se ale zlepšilo

Modernizované zařízení bylo posléze ztrátové a před pěti lety mu hrozilo zavření z finančních důvodů. Město areál nekoupilo, ale přispělo mu na provoz v zájmu zajištění sportovních aktivit pro obyvatele. Předcházela tomu petice obyvatel proti zrušení koupaliště. Tehdy se také spekulovalo o prodeji areálu pro zástavbu, což majitel vyloučil. Také nový územní plán města výstavbu domů v areálu neumožňuje.

První velké nekryté koupaliště se otevřelo v květnu 1934 ve starém Mostě. Předtím se Mostečané jezdili koupat na plovárnu v Kopistech nebo na Kamencové jezero v Chomutově. Propadliny u Mosty byly na plavání nebezpečné a řeka Bílina už tehdy znečištěná průmyslem měla vody málo. V novém Mostě pak začal sloužit Ressl a později letní areál termálního koupaliště v ulici Topolová, dnešní městský Aquadrom Most.

Srovnání cen (červen 2022)



Koupaliště Ressl

celodenní vstupné

dospělí: 130 Kč

děti do 150 cm: 90 Kč

po 16. hodině zvýhodněné vstupné

dospělí: 100 Kč

děti do 150 cm: 70 Kč

Otevřeno každý den od 9 do 19 hodin (podle počasí).



Restaurace

rajská omáčka, houskový knedlík: 145 Kč

smažený květák, brambory: 145 Kč

kuřecí řízek, hranolky: 150 Kč

smažený sýr, hranolky: 150 Kč

bramboráčky 4 ks: 53 Kč

hranolky, kečup/tatarka: 50 Kč



---



Aquadrom Most – venkovní bazény

celodenní vstupné

dospělí: 120 Kč

děti, studenti, důchodci, invalidé: 85 Kč

děti do 110 cm: 20 Kč

rodinné vstupné: dospělí 105 Kč, děti do 15 let 70 Kč

po 16. hodině zvýhodněné vstupné

dospělí: 105 Kč

děti, studenti, důchodci, invalidé: 75 Kč

Otevřeno každý den od 9 do 20 hodin (podle počasí)



Občerstvení

párek v rohlíku: 40 Kč

hranolky: 50 Kč

sekaná v housce: 60 Kč

cukrová vařená kukuřice: 60 Kč

točené pivo 0,4 l: 35 Kč

točená limonáda 0,4 l: 30 Kč

káva: 30 Kč

zmrzlina kopeček: 30 Kč