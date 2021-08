Slabá. Tímto slovem hodnotí většina provozovatelů koupališť v Ústeckém kraji sezónu, která rychle spěje ke konci. Fakt, že se návštěvníci nehrnou, jedni přikládají omezujícím podmínkám kvůli pandemii, druzí rozmarnému počasí anebo kombinaci obojího.

„Nechodím kvůli opatřením,“ stručně zdůvodnila Irena Vršecká z Ústecka. Povinnost prokazovat se certifikátem o ukončeném očkování, lékařským potvrzením o prodělání nákazy anebo antigenním testem, který není starší, než 72 hodin, odrazuje také Martinu Švandelíkovou. „Když mám test z pondělí a chodím do bazénu dva dny v týdnu, tak mi to už neplatí na víkend,“ uvádí na sociálních sítích v souvislosti s ústeckým koupalištěm Klíše. „Lidé pak jezdí na Chlumec a Miladu a tam je hlava na hlavě,“ dodala.

Poloviční návštěvnost ve srovnání s minulou sezónu hlásí z Kamencového jezera v Chomutově. „Kemp máme skoro plný, chatky do konce srpna obsazené, ale co se týká denního vstupného na jezero, jsme na padesáti procentech,“ uvedl vedoucí areálu Karel Ton. „Je to velký propad, nicméně nepřisuzoval bych to tolik testování a kontrolám, i když to lidi otravuje a nemalá část nepřišla i z tohoto důvodu. Přikládám to počasí. Například v červenci nebyly tři dny po sobě, kdy by bylo aspoň 27 stupňů a azuro,“ dodal. Srpen se odvíjí podobně.

Chybějící příjmy ze vstupného ale bude potřeba vykrýt. Podle ředitelky Věry Fryčové nejspíš pomůžou finance, které plynuly díky vyšší návštěvnosti zooparku. Jezero k němu patří. „Loni to bylo naopak, Kamencové jezero mělo vysokou návštěvnost, a tak zase pomohlo v příjmech zooparku,“ nastínila.

Menší návštěvnost způsobila, že je v Kamencovém jezeře nebývale čistá voda. „Bazénky na hlavním mole byly v sezóně vždy zakalené, teď je voda v nich průzračná,“ zmínila ředitelka. Dohlednost podle posledního měření dosahuje 1,6 metrů.

Velký propad návštěvnosti eviduje i mostecké koupaliště Ressl. „Také jsme na padesáti procentech,“ potvrdil vedoucí provozu Josef Kwolek. „Povinné je testování a potvrzení, plno lidí nechodí jen kvůli tomu,“ míní. „Další věc je, že je počasí obrovsky proměnlivé,“ dodal ale.

O něco lepší statistiky má koupaliště v Oseku, které provozuje příspěvková organizace FrýTajm Osek. Oproti loňsku přišla jen o 15 procent návštěvníků. „Máme totiž štěstí, že jsou okolní koupaliště zavřená,“ vysvětlila asistentka ředitele Denisa Vlčková. „Nepřeje nám jen počasí. Měli jsme kvůli tomu spoustu dní zavřeno, od července nejméně desetkrát. Kdybychom to nedělali, nepokryli bychom náklady na provoz,“ doplnila.

Zato na zmíněném ústeckém koupališti Klíše zaznamenali oproti loňské sezóně propad více než šedesáti procent. Loni v červenci přišlo 15 618 lidí, letos 5857. Před rokem evidovali v první půlce srpna 15184 návštěvníků, letos necelé čtyři tisíce. Podobné výsledky má i ústecké koupaliště Brná, obě jsou ve správě příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem.

"Návštěvnost je přímo úměrná letošním meteorologickým podmínkám a rovněž aktuálním restriktivním opatřením České republiky," uvedla mluvčí Alena Sejková. Finanční dopady bude organizace podle jejích slov vyhodnocovat až po skončení sezóny.