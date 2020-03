Do odvolání nebude od středy 11. března učit i 14. ZŠ v Mostě, největší základní škola v okrese, která má přes 700 žáků. „Přerušen je také provoz školní družiny a školní jídelny,“ sdělil ředitel Bohumil Moravec, který v úterý řešil s personálem další postup.

Školy dětem automaticky zrušily obědy, zájmové kroužky a další akce a komunikují s rodiči přes internet. Na mimořádnou situaci reagoval i venkov. „Informace jsme nalepili dětem do notýsku,“ řekla Radka Jašontková, ředitelka ZŠ v Louce u Litvínova, která je s několika desítkami žáků nejmenší na Mostecku a dokáže komunikovat s rodiči individuálně i pomocí SMS či e-mailů. Učitelé se domluvili, že ve středu do práce přijdou, i když děti budou doma. Nikdo neví, kdy je ve škole znovu uvidí. Ředitelka nevyloučila, že škola bude muset zrušit i svůj ples, který má být v místním kulturním domě 28. března. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ dodala.

Učitelé největší školy v Litvínově v ulici Ruská budou s žáky a rodiči ve spojení i na sociální síti. Zatím ale není jasné, zda budou v okrese na počátku dubna zápisy do 1. tříd.

Mostecká radnice oznámila, že Bezpečnostní rada státu sice neomezila provoz mateřských škol, ale kvůli přijímání preventivních opatření a oslabení pedagogického sboru může dojít k přerušení provozu i u školek. „Tuto situaci dále vyhodnocujeme,“ uvedla mluvčí radnice Klára Vydrová.

U organizací zřízených městem se zákaz akcí s účastí nad 100 osob týká Městského divadla v Mostě, Divadla rozmanitostí, Střediska volného času, Sportovní haly Most (včetně tréninků), Městské knihovny Most a aquadromu. Zrušeny jsou i všechny kulturní a sportovní akce pořádané městem Most. Toto opatření se týká i všech plesů v Repre.

Větší kulturní akce, zejména plesy, ruší litvínovská Citadela. „Kino zatím necháme v provozu, ale omezíme prodej vstupenek,“ uvedl jednatel městské společnosti SPORTaS Miroslav Otcovský. Řeší se provoz bazénu, kde nebude plavání pro školy, a omezení ve sportovní hale, kde nebudou turnaje.

Hokejový klub Mostečtí lvi je v kontaktu s hokejovým svazem. „Těžko předjímat dopředu, jak to s naším středečním zápasem play off bude, zda se odehraje bez diváků, nebo se neuskuteční vůbec,“ řekl jednatel klubu Vladimír Kubík.

Mostecká městská společnost Sportovní hala Most zrušila akce na všech sportovištích. „Budou finanční ztráty. Nejde jen o pronájmy, ale i o další služby, například o prodej občerstvení,“ sdělil ředitel Petr Formánek. Společnost počítá i s tím, že v hale 22. března neproběhne regionální kolo národní soutěže Taneční skupina roku, na které jezdí až 3 000 lidí, z toho 1500 tanečníků. Pořadatel má halu rezervovanou rok dopředu.

Těžké chvíle zažívá Docela velké divadlo Litvínov (DVD), které do odvolání ruší všechna představení. Stáhlo i sobotní premiéru Rusalky, opery pro děti, kterou chystalo dva roky. „Náhradní termín včas upřesníme,“ řekla ředitelka divadla Jana Galinová. V ohrožení je vyprodané představení Divadla Járy Cimrmana v DVD v sobotu 27. března. Umělci jsou v nejistotě a očekávají ztrátu. „Nevíme, jak dlouho opatření potrvá,“ uvedla Galinová.

Zámek v Litvínově zrušil na 18. března vernisáž velikonoční výstavy a v Citadele nebude 14. března 1. benefiční ples Rotaract club Most ve spolupráci se Skauty Most. „Ples rušíme. Mrzí nás to, ale vzhledem k situaci v posledních dnech to byla jedna z alternativ, se kterou jsme počítali,“ připomněl Petr Machovec z Rotaract clubu Most. Organizátor bude vracet vstupenky a náhradní bál zatím neplánuje, spíše společnou akci na léto.

Kvůli postupující nákaze koronavirem Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova začal minulý týden čistit vozidla MHD a své sanitky ozónovými přístroji. „Ozón umí rychle zabít mikroorganismy jako viry, bakterie, spóry, parazity i prvoky a navíc čistí vzduch a dokáže eliminovat i případný zápach z vnitřního prostoru vozidel,“ sdělil ředitel podniku Daniel Dunovský. Přístroj napájený elektřinou váží zhruba 2,5 kilogramu, dává se do interiéru vozu a pracuje zhruba hodinu.

V Mostě nadále platí zákaz návštěv v domovech pro seniory, na všech lůžkových stanicích nemocnice a na oddělení následné péče na Zahražanech.