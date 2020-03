Vyvrátil tak nepravdivé zprávy mezi lidmi, podle kterých onemocněl jeden člověk v Litvínově a jeden v Meziboří. Na Mostecku už byly na koronavirus testovány desítky osob. Výsledky jsou zatím negativní.

Hygienická stanice je přesto velmi vytížená. Nejvíce práce má s vyřizováním nejrůznějších dotazů na třech telefonních linkách, na které v úterý 17. března dopoledne volaly desítky lidí. „S vypětím všech sil to zvládáme,“ sdělil epidemiolog. Hygienici také zprostředkovávají laboratorní vyšetřování pro osoby z Mostecka, které jsou doma v nařízené karanténě. Za těmito pacienty jezdí speciální zdravotnický tým. „K odběrům dochází v domácnostech, což je výhodné, protože se nedostanou na veřejnost,“ uvedl Kočí.

Epidemiolog doporučuje, aby lidé ve veřejném prostoru, například při cestování MHD nebo při nákupu, používali ochranu úst a nosu. Kdo nemá respirátor nebo roušku, může improvizovat a na tvář si nasadit šálu, šátek nebo doma vyrobenou roušku, třeba z látky z rukávu. „Je to lepší než nic,“ uvedl Kočí. Upozornil, že česká veřejnost by měla být v současné situaci odpovědnější.

Město Litvínov začalo poskytovat kvůli omezení pohybu ve stavu nouze bezplatné zajištění nákupů pro seniory a zdravotně postižené. Nákupy jim zajistí asistenti prevence kriminality s pracovníky sociálního odboru městského úřadu. „Služba je určená pro osamělé seniory a osoby zdravotně postižené bez možnosti zajištění nákupu ze strany příbuzných,“ oznámila radnice. Telefonní číslo pro přijímání žádostí o nákup je 778 527 295. Žádosti budou přijímány každý pracovní den od 8 do 11 hodin. Dalším poskytovatelem této služby je pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky. Telefonní číslo je 478 012 286.

Mostecká radnice v úterý otevřela školku a školu pro děti, jejichž rodiče jsou klíčoví pro boj s pandemií. Jedná se hlavně o lékaře, zdravotní sestry, lékárníky, hygieniky, policisty, hasiče, strážníky a vojáky. „Shodli jsme se, že pro nás všechny je naprosto nezbytné, aby byl zajištěn neomezený chod zdravotnických zařízení a všech složek integrovaného záchranného systému,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Dětem zaměstnanců vybraných profesí slouží školka v ulici Antonína Sochora a 8. ZŠ. Personál se postará o děti ve věku od 3 do 10 let, kterých může být v každé skupině nejvýše 15. Město jim zajistí výuku, stravování i bezplatnou školní družinu.

Všem dětem se bude při vstupu měřit teplota a všichni si hned umyjí ruce antibakteriálním mýdlem. Jiné osoby včetně rodičů budou mít vstup zakázán. Zařízení odmítnou dítě se zvýšenou teplotou nebo kašlem. Rodina také nesmí přivést dítě, které přišlo do styku s nakaženou osobou a musí být s blízkými v karanténě.

Základní školy nefungují už druhý týden. Školky město zavřelo v pondělí, přestože Ústecký kraj to nedoporučil hlavně kvůli dětem zdravotníků. Po nedělním nařízení vlády město své opatření přehodnotilo a zprovozňuje v omezeném režimu jednu školku a školu.

Na ulicích je mimořádná situace znát

Ulice v Mostě mezitím ztichly. Venku je méně lidí. Lékárny a menší obchody regulují počty vstupujících lidí. „Když budeme všichni zodpovědní, tak to zvládneme,“ sdělila lékárnice v roušce a rukavicích.

Klid na třídě Budovatelů v centru města narušili v pondělí dva zanedbaní bezdomovci, kteří sprostě nadávali na lidi s rouškami, zlehčovali opatření a budili pohoršení. Nechtěli stát frontu před prodejnou uzenin, kam mohlo jen pět lidí najednou. Jeden z hladových tuláků se na chodníku motal. „Von není nakaženej, von je jenom vožralej!“ řval u rybárny jeho kolega.

Někteří Mostečané využívají služeb vietnamských večerek, aby nemuseli do velkých obchodů. „Maká od rána do večera. Má roušku a rukavice,“ popsal práci asijské prodavačky u Kahanu místní obyvatel, který pracuje z domova a do večerky chodí nakupovat základní potraviny.

Mostečtí strážníci od pondělí 16. března řešili několik případů porušení nařízení ve stavu nouze. "Na veřejném prostranství si hrály děti s míčem, skupinu deseti dětí jsme vykazovali od večerky, další skupinku ze hřiště. Několik dospělých osob postávalo s pivem před občerstvením a nedodržovali nařízený odstup a tak dále. V těchto případech strážníci zatím domlouvali, ale v případě neuposlechnutí jejich výzvy k odchodu domů máme oporu v zákoně, aby přišly sankce. To samé v případě, že budeme někoho, včetně dětí, upozorňovat opakovaně," oznámil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.