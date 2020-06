Onkologicky nemocné děti, ty s cystickou fibrózou, dětskou mozkovou obrnou či malí autisté. Všechny spojuje vážná nemoc, dopad koronaviru je však na každé z nich jiný. Informovala o tom nadace Dobrý anděl, která prostřednictvím příspěvků drobných dárců podporuje rodiny bojující s rakovinou a jinými nemocemi.

Onkologicky nemocné ratolesti pocítily minimum změn, ve světě karantény totiž žijí vlastně neustále. Jako Sebastianek z Rumburka, který nedávno oslavil první narozeniny. Svůj krátký život zatím prožívá napůl v nemocničním a domácím prostředí. Život rodiny se s příchodem koronaviru příliš nezměnil, už několik měsíců předtím žili v izolaci, protože jakákoliv běžná viróza by mohla Sebastianovu léčbu zásadně zkomplikovat.

„Už dříve jsme používali dezinfekční gely a dbali na zvýšenou hygienu. Vlastně se změnilo jen to, že jsem v obchodě neměla roušku jen já, ale i všichni ostatní,“ komentovala situaci Sebastianova maminka Natálie. „Naštěstí jsme měli zásobu roušek i gelů, ale někteří z našich spolupacientů se s jejich nedostatkem museli potýkat,“ dodala.

Koronakrize naopak značně ovlivnila život pacientům s cystickou fibrózou, dětskou mozkovou obrnou či autistům. Nejznatelněji se to projevilo v odsunu plánovaných rehabilitací. I když většina rodin s vážně nemocnými žije skromně, koronakrize se řady z nich dotkla také finančně. „Celé třetině příjemcům, kterým Dobří andělé pomáhají, poklesl příjem domácnosti o 43 procent. Každá desátá pak přišla v průměru o 70 procent příjmů,“ vyčíslila ředitelka nadace Šárka Procházková s tím, že každý desátý rodič se rozhodl dočasně přerušit zaměstnání, aby neohrozil zdraví svého vážně nemocného dítěte či partnera.

Zastavení léčby

Zastavení léčby kvůli koronakrizi se dotklo i rodiny tříleté Rózinky z Žitenic na Litoměřicku. Od narození se potýká s vzácným onemocněním, Williams - Beurenovým syndromem. Tato chromozomální vada je spojena s těžkým postižením zraku a mentální retardací. Dívku navíc trápí i ochabnutí svalstva. „Po vypuknutí pandemie se její terapie částečně pozastavily,“ rekapitulovala Rózina maminka Marie. „Nemohli jsme na ergoterapii, fyzioterapii ani rehabilitaci. Vrátili jsme se z lázeňského pobytu, po kterém jsme potřebovali navázat další léčbou, ale to se už nepodařilo. Mohli jsme jen cvičit doma, mé znalosti se však v tomto ohledu samozřejmě nikdy nemohou stoprocentně vyrovnat odborníkům,“ doplnila Marie.

Plánovanou léčbu zarazil virus také 13letému Tondovi z Ústí nad Labem, který má dětskou mozkovou obrnu, středně těžkou mentální retardaci, vážnou zrakovou vadu a dětský autismus. „S pomocí neziskových organizací jsme našetřili 80 tisíc korun na delfinoterapii v Egyptě,“ ohlédla se Tondova maminka Martina. „Měli jsme odjíždět 3. května téměř na měsíc. Čekal nás i pobyt v lázních, ale vše je posunuté, čekáme na nový termín. Delfinoterapie mě mrzí nejvíce, je pro syna velmi užitečná a může mu přinést potřebnou psychickou pohodu,“ dodala paní Martina. Tonda navíc nechtěl nosit roušku, dusil se v ní. Nakonec pomohl darovaný ochranný štít, který snesl.

Ústecké rodině stejně jako mnohým dalším s částečnou úhradou terapií či s pořízením potřebných pomůcek pomáhají Dobří andělé. „Jejich pravidelná pomoc je pro nás zárukou, že každý měsíc po finanční stránce zvládneme,“ řekla paní Martina.

Za pomoc jsou vděční také Marie a Jindřich z Teplicka, kteří společně vychovávají téměř tříletá dvojčátka Jáchymka a Jindříška a pětiletou dceru Karolínu Marii. S vážným onemocněním se potýká Jáchymek, který má prenatální atrofii mozku, jež způsobila dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, centrální svalovou hypotonii a pravděpodobně také poruchu sluchu.

Pravidelně k nim dochází fyzioterapeut a ergoterapeut. „Díky tomu jsme tolik nepocítili dopad koronaviru na Jáchymovu léčbu. I nadále za ním chodili odborníci, klidně i domů, jen navíc s rouškou,“ vylíčila paní Marie. „Víte, nikdo nepočítá s tím, že se mu narodí takzvaně speciální dítko, proto je to kompletně pro všechny náročné. Velice nám pomáhá vědomí, že na to nejsme sami. Že můžeme počítat s pomocí hodných lidí kolem nás a dopřát synovi co nejlepší péči. Já totiž stále věřím, že to obrovské úsilí má smysl,“ uzavřela Jáchymkova maminka.

Dobří andělé v regionu

Na Ústecku podobně jako na Děčínsku se do pomoci vážně nemocným zapojilo dosud přes 1 200 dárců, na Litoměřicku zatím přes jeden tisíc. Na Teplicku jich bylo už přes 1 300.

