V Ústeckém kraji lékaři prozatím potvrdili pouze jediný případ onemocnění COVID-19, jež způsobuje právě nový typ koronaviru. Pacienta, u nějž byl jako u prvního Čecha diagnostikován, z ústecké nemocnice převezli na pražskou Bulovku už během nedělního odpoledne.

„Je to zbytečná mediální nervozita a strach hraničí s hysterií. Koronavirus je podle mne téměř to samé, jako je běžná chřipka, není důvod mít strach,“ řekl Deníku sám nemocný muž z Děčínska, který se nakazil během dovolené v Itálii, kam jel s celou rodinou. Ta je v karanténě.

Na druhou stranu ale epidemioložka Eva Jílková z ústeckého Zdravotního ústavu vysvětlila, že nákazu není dobré podceňovat. Sice se prý projevuje jako chřipka a má podobný průběh, ale problém je, že jako nový virus může mutovat, přičemž není jasné jakým způsobem. „Potom by průběh nemoci mohl být daleko horší, s vyšší úmrtností. To je hrozba z Číny, kde jedí různá zvířata, mají obrovské tržnice a podobně a kde není jasné, co vše se tu ještě může objevit,“ poznamenala lékařka.

Další případní pacienti s diagnostikovanou stejnou chorobou budou putovat opět na Bulovku. V ústecké Masarykově nemocnici zůstanou ve chvíli, kdy nemocnice v Praze vyčerpá všechny lůžkové kapacity.

V tom případě je v Ústí lékaři umístí na stanici číslo 3 zdejšího infekčního oddělení. Ta je kvůli tomu od pondělí 2. března uzavřená. „Z uvedeného důvodu je zde vyhlášen i zákaz návštěv,“ informoval mluvčí nemocnice Ivo Chrástecký.

Jak vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková, lidé mají k dispozici infolinku, na kterou se mohou dovolat i mimo pracovní dobu. „Vzhledem k právě skončeným jarním prázdninám se na nás obrací poměrně hodně lidí,“ přiblížila Šimůnková.

V karanténě je například jeden student z ústecké Univerzity J. E. Purkyně. „Končí mu ale 5. března,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Už minulý týden město domluvilo s dopravním podnikem zpřísnění desinfekce busů MHD. Nyní strážníci rozvážejí desinfekční prostředky do ústeckých škol a domovů seniorů. „Gely, savo a další. Je to doplnění zásob, které v řadě zařízení již mají,“ řekl primátor Petr Nedvědický s tím, že město případně poskytne potřebnou součinnost. Zároveň odložilo setkání seniorů u příležitosti MDŽ. „Až se situace uklidní, najdeme vhodný termín,“ dodal primátor.

Senioři nad sedmdesát let jsou nejohroženější skupinou. Proto bezpečnostní rada státu doporučila omezení návštěv v domovech seniorů, léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních.

Ústecký Domov pro seniory Orlická nebude podle své ředitelky ředitelky Jarmily Novákové omezovat návštěvy, dokud to nedoporučí hygienici, nebo zřizovatel. „Než se objevila zpráva, že jeden nemocný byl hospitalizovaný v ústecké nemocnici, bylo vše v pořádku. Dnes někteří naši klienti mají obavy, že onemocní, další, ti soběstační, si pořídili i zásoby, třeba oleje a kolínek,“ popisovala situaci ředitelka.

Zaměstnanci jsou prý v pohodě a panice nepropadají. „Máme dostatek desinfekčních prostředků a roušek. Návštěvy zatím omezovat nebudeme, dokud to nedoporučí hygienici, nebo zřizovatel. V každém případě, rodina, která byla v ohniscích nákazy, by neměla rodiče v domově pro seniory nějakou dobu navštěvovat,“ myslí si ředitelka Nováková

Domov se zvláštním režimem Velké Březno také zatím nezavře své brány. Ovšem zdejší ředitel ředitel Tomáš Kříž přijal řadu bezpečnostních opatření. „Návštěvy budou omezené do 17 hodin. Rušit je zatím nebudeme, ale jsme připraveni to udělat ihned, jak k tomu budeme vyzváni. Většina klientů je dezorientovaná, jelikož trpí Alzheimerovou chorobou, jsou po mrtvici a podobně. Klientskou paniku tu tedy nemáme,“ vysvětlil.

Co se opatření týká, třeba vchod do budovy je otevřený pouze jeden. Zde čelovým teploměrem měří teploty a jsou tu dezinfekční spreje. Při vstupu a výstupu si všichni musí umýt ruce. Na čtyřech místech umístili ošetřovatelé hygienické lepící rohožky na boty. Na chodbě a místnosti pro zaměstnance budou ionizační čističky vzduchu.

„V každém případě nevpustíme nikoho, kdo bude vykazovat jakékoli příznaky onemocnění chřipkového typu, bude kašlat a pšíkat. Víme, že naši klienti jsou v ohrožení a nebereme to na lehkou váhu. Sledujeme všechna oficiální doporučení i média,“ varoval ředitel s tím, že za sebou už mají jednu karanténu, a to chřipkovou, která trvala pět týdnů.

Situaci se už začínají přizpůsobovat i podniky. Například Palivový kombinát Ústí, respektive jeho rada schválila na svém pondělním zasedání postup, kterým se budou řídit zaměstnanci podniku při cestách do zahraničí, zejména do oblastí zasažených koronavirem.

„Po návratu do ČR budou kontaktovat svého praktického lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici, dle vyjádření těchto institucí se bude každý jednotlivý případ posuzovat individuálně. V případě, že zaměstnanci nebudou vzati do karantény, bude se s nimi řešit jejich návrat do zaměstnání také individuálně," dodala mlvčí podniku Hana Volfová.