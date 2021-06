Město Most v létě nezačne stavět na sociálně vyloučeném sídlišti Chanov modulový obytný dům. Ukázalo se, že by byl příliš drahý. Část opozice, která projekt od počátku kritizovala, doporučuje komplexní řešení.

Tady měl stát první modulový (kontejnerový) dům. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Mostečtí radní zrušili veřejnou zakázku na výstavbu prvního kontejnerového domu v Chanově. Nabídnutá nejnižší cena byla o víc než čtyři miliony korun vyšší, než město očekávalo. Plechový objekt s osmnácti byty měl stát nejvýše 31 milionů korun bez DPH a výstavba měla začít letos v létě, aby se do něj na jaře příštího roku mohli stěhovat nájemníci. Radní ale ve čtvrtek 27. května realizaci projektu po vyhodnocení nabídek firem odložili na neurčito. Vedení města nevylučuje jiné řešení, protože nehodlá dát na zřízení jednoho nízkonákladového bytu v přepočtu přes dva miliony korun. „Museli jsme zakázku zrušit. Nyní analyzujeme, proč to bylo tak drahé, a budeme hledat úspornější variantu, případně co s Chanovem dál,“ řekl primátor Jan Paparega (ProMost).