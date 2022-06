Seniorka Anna Poštová už nemusí chodit mezi Májem a poliklinikou kolem prašného a hlučného staveniště. Litvínovskou ulici Mezibořská překlenuje elegantní nový most, který nahradil nevyhovující širokou konstrukci z komunistické éry. Demoliční a stavební práce trvaly 17 měsíců, o čtyři měsíce méně, než se původně plánovalo. „Nečekali jsme, že to potrvá tak krátkou dobu. Mysleli jsme si, že most budou stavět déle, tak do podzimu,“ řekla Litvínovanka, která výsledek označila za krásný a doufá, že most nepostříkají sprejeři. Líbí se jí také, že na mostě je osvětlení, které dřív nebylo. „Je to super, že večer se tu bude svítit. Budu tudy chodit ráda,“ uvedla krátce před otevřením dopravního koridoru.

Proměna mostu, pod kterým vzniklo parkoviště s chodníky, byla jednou z nejvýznamnějších investičních akcí v Litvínově během posledních let. Stavba se měla původně zvládnout za 119 milionů korun, ale náklady stouply kvůli výraznému nárůstu ceny železa. Nakonec vše stálo téměř 134 milionů korun, ale město získalo dotaci 82 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Most je dál od domů

Starý most se zavřel v lednu 2021 a otevření nového se plánovalo na září 2022. Zástupci radnice a stavařů však díky velkému pracovnímu nasazení realizačního týmu, který most dokončil dřív, přestřihli pásku ve čtvrtek 9. června a zahájili tím provoz.

Smetí z Litvínova má po přeměně pohánět auta, chránit potraviny a zlepšit vzduch

Otevření mostu uvítal také Michal Gula z Instalatérství pod mostem, které sídlí v přízemí vily v těsné blízkosti dopravní konstrukce. „Ze začátku bourací práce narušovaly chod obchodu, omezila se přístupová cesta a byl tu neustálý hluk. Teď jsme rádi, že je všechno hotovo, protože je tu konečně možnost zaparkování, takže jsme dostupnější,“ řekl Gula.

Klid je i v obytném horním patře vily, která během výstavby byla nejvíc na ráně. Předností mostu je, že je užší než ten starší a je tedy dál od domů. Navíc má vozovku z nízkohlučného asfaltu a na obou stranách tišší mostní závěry, aby akustická zátěž okolí byla co nejnižší.

Most je součástí hlavní městské ulice Podkrušnohorská, která byla během prací neprůjezdná. Řidiči se přes rok potýkali s objízdnými trasami. „Ztížilo to dopravu po celém městě, protože nám chyběla páteřní komunikace. V ulicích to samozřejmě bylo znát. Proto jsme opravdu velmi rádi, že se výstavba mostu zkrátila o několik měsíců,“ řekla starostka Kamila Bláhová.

Stavba uprostřed sídliště

Spokojený je i řidič Karel Svoboda, který se kdysi učil na Meziboří, kam vede silnice pod novým mostem. „Nejvíc oceňuji rychlost výstavby, protože nám říkali, že most bude hotový až na podzim, ale je to o několik měsíců dřív. Takže se ušetří i v MHD, protože autobusy mohou zase jezdit zkratkou a najedou méně kilometrů,“ řekl Litvínovan. Stavební ruch prý vnímal hlavně na začátku, když se likvidoval starý most. „První měsíce, když bourali od rána do večera a bouchala kladiva, to byla otrava poslouchat,“ řekl.

Litvínov začne připravovat projekt na velké parkoviště v zeleni u Koldomu

Podle místostarosty Karla Rosenbauma práce urychlil perfektně připravený projekt a příkladný přístup stavebních firem k zakázce. „Stavba uprostřed sídliště byla pro nás velmi náročná,“ zmínil Vlastimil Schovajsa za zhotovitele, což bylo sdružením firem Firesta - Vodohospodářské stavby.

Jízda veteránů

Na slavnostní otevření se přijeli podívat architekti Marek Blank a Petr Tej, podle jejichž návrhu, který vyhrál architektonickou soutěž, most vznikl. „Máme radost, že se most podařilo postavit. Od soutěže uplynulo šest let, což je poměrně dlouhá etapa života,“ řekl Tej.

Podle něj u podobných staveb nikdy není nic jisté a každou chvíli se může něco změnit, dokonce se ani nemusí stavět. V tomto případě ale most stojí. „Člověk musí být kritický ke své práci, ale my jsme spokojeni,“ dodal Blank.

Kuličkovou dráhu, griloviště, přenosný skatepark? Litvínov hlasuje pro nápady

Jednoduchý most z předpjatého betonu je téměř 100 metrů dlouhý. Jako první přes něj přejeli strážníci, za nimi jeli ve svých autech členové klubu Veteráni Litvínov a dobrovolní hasiči. Sledovala je asi stovka lidí. Na mostě byl raut a panel s fotkami z výstavby. Autobusy MHD začnou podle svých původních tras jezdit v neděli 12. června, kdy skončí objížďky pro linky 13, 21 a 60.

Litvínované teď mohou vyjádřit svůj názor, zda by měl mít most vlastní jméno. Hlasovat mohou on-line nebo hlasovacím lístkem z radničního zpravodaje do 31. července.

Další omezení

V Litvínově pokračují jiná dopravní omezení. Začala rekonstrukce části ulice Vinohradská u Kauflandu, kde se opraví propojka k Jochovi a mezi domy vzniknou stání pro auta. Město vylepší povrchy komunikací i chodníků, obnoví veřejné osvětlení, upraví veřejnou zeleň, doplní mobiliář a opravy příjezd ke garážím. Podobné práce mají zvelebit ulici Gorkého, kde bude i nové hřiště.

Brzy začnou i opravy dvou úseků vozovky ulice Podkrušnohorská od nového mostu směrem k hasičárně a na opačnou stranu k hodinám.

Největší omezení potrvá do konce roku. Jedná se o výluku tramvají mezi Litvínovem a chemičkou, kde cestující jezdí autobusy. Postup rekonstrukce tramvajové trati zpomalil zhoršený stav mostních konstrukcí u petrochemie, kde se bude měnit mostovka.