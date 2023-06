„Knihy, knihy, knihy, knihy…,“ opakuje Luboš Růžička ve skladu, z něhož bude doplňovat obchod vykukující za závěsem. „Knih samozřejmě ubývá, ale protože jsem byl sysel, tak jich je stále hodně,“ připouští 58letý živnostník, který za svou kariéru nashromáždil 40 tisíc knih, ale potřebuje se jich zbavit, aby se mohl s manželkou odstěhovat na Šumavu. Výprodej zahájil na začátku roku, ale nyní jsou ceny skoro na minimu. Kdo přijde bez tašky, dostane místo košíku prázdnou krabici od banánů, nebo menší krabici. Zájemci se chovají jako v muzeu nebo galerii. Nákup knih berou i jako záchranu kulturního dědictví.

„Potřebujete někdo pomoct, nebo se všichni orientujete?“ volá do labyrintu regálů Eva Růžičková, která manželovi pomáhá s organizací prodeje. Je spokojená. Průběžně přicházejí lidé, co chodí běžně, a s nimi ti, které přilákala výrazná sleva. Paní Eva věří, že výprodej pomůže uvolnit prostory, které se musejí během léta vyprázdnit.

Totální výprodej završí megasleva. Antikvariát Luboše Růžičky v Mostě končí

Kdo dřív přijde, ten dřív mele. „Já si přišla pro Kata Mydláře!“ volá hned od vchodu maminka, která dorazila s malým dítětem. „Mydláře už nemáme, už je pryč,“ zní odpověď.

Také 40letý zahrádkář Roman z Litvínova vyfasoval krabici. „Já jsem si přišel hlavně pro knížky o rostlinách, ale mám tu i nějaké dárky,“ říká a ukazuje na krabici, která už přetéká publikacemi. Ví, že hodně ušetří, ale také přiznává, že ani neví, kolik stojí knihy v běžných obchodech. „Když něco potřebuju, tak to koupím na internetu. Pár knížek doma mám, ale kupuju takový ty levný,“ dodá. V antikvariátu byl před pár měsíci s kolegou a dozvěděli se o červnové megaslevě. „Kolega si pak na ni vzpomněl, a tak jsme přijeli,“ vysvětlí Litvínovan. Kolega si koupil jedenáct cenných knih, hlavně o umění, a zaplatil 220 korun. V běžném knihkupectví by je nesehnal, nebo za podobné utratil tisíce korun.

„V dnešní době jsou knížky drahé a tohle je taková snadnější cesta, jak víc číst a vzdělávat se,“ sděluje mezi regály 21letá Sára, studentka marketingu a psychologie. Co ona přišla do antikvariátu hledat? „Rozhodně tady nacházím knížky, které jsou nějakým způsobem své, jedinečné a nejsou prostě jen tak k mání. Najdu tady i staré, které jinde nekoupím,“ upozorňuje. Sára patří k lidem, kterým bude mostecký antikvariát chybět. „Odmala jsem k panu Růžičkovi chodila s babičkou. Kupovala mi tu dětské knížky, takže mám k tomuhle prostředí docela vztah. Teď mám možnost si pořídit knížky, které pro mě budou i památkou na pana Růžičku,“ svěřuje se studentka, která plní dvě krabice. Má v nich hlavně cestopisy, odbornou literaturu nebo třeba Zemi zaslíbenou od Baracka Obamy, která jinde stojí i přes 700 korun. Když Sára nakoupí desítky hodnotných knih, ušetří tisíce korun.

Důležitá jako třicítka. Autobusová linka 17 má zajíždět k nemocnici i nádraží

Šestatřicetiletý Mostečan Jakub Ozaňák, předseda místního sdružení ODS, k jehož zájmům kromě četby patří historie, filozofie, umění a starožitnosti, si přivezl z domova štafličky, aby dosáhl na horní poličky s knihami. V antikvariátu jsou sice k dispozici dřevěné schůdky, ale štafličky jsou vyšší. „Já znám pana Růžičku třicet let, ještě když měl knihkupectví s jeho maminkou v bloku 265, kde jsem začínal nakupovat knížky,“ zavzpomínal Mostečan, který je pravidelným návštěvníkem antikvariátu. „Je mi docela líto, že pan Růžička končí a stěhuje se, protože ho beru jako významnou osobnost Mostu. Smekám před jeho znalostmi knih, historie a všeobecného dění. Hlavně si vážím jeho pohledu na svět a jeho filozofie. A je to pro mě i umělec, protože dělá grafiky a maluje. Klobouk dolů před ním. Má široký záběr,“ říká Ozaňák, který má doma velkou knihovnu a vychovává ke čtení i své syny. „Protože v knihách je vědění lidstva,“ dodává. I jemu by bylo líto, kdyby knihy z antikvariátu skončily ve sběru. Proto se snaží koupit nejvíc toho, co ho zajímá – knihy o historii, umění, filozofii. „Obohacuji tím svou knihovnu v podstatě za pár korun,“ konstatuje u štafliček.

„Škoda každé knihy, která skončí ve sběru,“ říká opodál další knihomil, který listuje velkou obrazovou publikací z roku 1931. Jsou v ní barevné grafiky zachycující Prahu. Zákazník se rozplývá blahem a hlas se mu třese dojetím, že kniha bude jeho jen za 20 korun.

„Já už mám plnou tašku!“ hlásí kdesi vzadu Pavel Horák z Želének u Duchcova a jde si k pokladně pro krabici. Přijel autem a místa na odvoz má dost. „Dvacet korun je dost dobrá cena,“ pochvaluje si slevu. Doma má prý asi tři a půl tisíce knížek, které dokola lemují jeden pokoj. „Už to nemám kam dávat,“ přiznává senior, který nabídce antikvariátu nemůže odolat.

FOTO: Mostečané si pomalu zvykají na nové místo sobotního trhu. Už je pestřejší

Za dvacku bude každá kniha do 15. července, pak cena klesne na 5 Kč a ta bude platit dva týdny. Růžička tomu říká megahyperakce. „Je tu spousta věcí, které jsou fakt drahé. Ale co já s nimi? Už si je nechat nemůžu, tak ať si je radši lidi koupí za pár korun,“ vysvětluje. Obchod se bude v srpnu totálně likvidovat. „Prvního září by tu mělo být prázdno a už bych měl být na Šumavě,“ tvrdí antikvariátník.

Pro zbylé knihy si přijede majitel jedné sběrny. Bude na něm, zda je přeprodá, nebo uskladní a počká si na výhodnou cenu papíru. Nikdo, kdo by antikvariát s knihami převzal, se nenašel. Jeho součástí jsou starožitnosti. Těch se cena 20 korun za kus netýká, protože v tomto případě platí jiné slevy, individuální nebo množstevní.

Zdroj: Deník/Martin VokurkaLuboš Růžička (58 let)

Antikvariátník a výtvarník, člen Církve bratrské. Od dětství žije v Mostě, ale narodil se v Lounech. Antikvariát začal vytvářet před 23 lety jako nadšenec s knihkupeckou praxí. Nedávné rozhodnutí zlikvidovat firmu bylo pro něj velmi těžké. Bral to jako zlomový bod ve svém životě, jako novou životní etapu, kterou začne na Šumavě. Důvodů bylo víc. Knihy už neměl kam dát. K tomu se přidala i únava z dlouhodobého prodávání v pronajatých prostorách. Antikvariát se nachází v přízemí obchodního centra Sever v ulici K. H. Máchy, kde zabírá plochu 460 metrů čtverečních.