/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Kdysi tam u řezníka stály fronty a kluci v parčíku proháněli děvčata. Dnes je tam mrtvo a prázdno, i když je to ještě Most.

Takto dnes vypadá bývalá vesnice Komořany u Mostu. | Video: Deník/Martin Vokurka

Opuštěná pivnice, zříceniny budov a zarostlé chodníky, na které už dlouho nevkročila lidská noha. Do mosteckých Komořan se na procházky po nedělním obědě s kočárkem nechodí. Tato bývalá vesnice, do které z města nevede žádný chodník, je vykořeněnou neobydlenou zónou se sklady, dílnami a výrobními provozy. Když v hluku okolních továren míjíte zbytky původních komořanských domů a zahrad, vybaví se vám likvidovaný starý Most, když ho před půl stoletím začali obyvatelé opouštět kvůli těžbě uhlí. Torzo Komořan na mapě zůstalo jako místní část nového Mostu. I když řada firem zvelebila své areály, vylidněné Komořany bez vilek, bytovek a upravených veřejných prostranství jsou nejnehostinnějším koutem města. Pamětníci s nostalgií vzpomínají, jak tato obec s několika tisíci obyvateli žila.