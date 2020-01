Komentář: Janov? Miloval jsem ho, nechtělo se mi domů

Jedeme k babičce a dědovi, chystejte se! Takhle nás rodiče před pár desítkami let chystali na to, že jedeme do Janova. K babičce a dědovi, kde to stálo za to.

Předseda vlády Andrej Babiš zavítal ve čtvrtek 30. ledna do Litvínova | Foto: Deník/Martin Vokurka