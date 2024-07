Z Odolického vrchu v nejjižnější části okresu Most je krásný výhled do krajiny. Vidíte hlavně obilná pole, která končí na úpatí bývalých sopek Milá, Raná a Oblík, ale udiví vás také svažité louky, dochované stepi. Tahle část Českého středohoří je z přírodovědného hlediska jednou z nejvýznamnějších oblastí ve střední Evropě. Kdysi se tu dařilo i syslům obecným, než zmizeli. Nyní se tento čiperný hlodavec, blízký příbuzný veverky, díky záchrannému programu vrací i na Odolický vrch. „Já jsem v ochraně přírody chtěla vždycky pracovat, protože mi to dává smysl a zároveň mě to hrozně baví. Člověk má pocit, že dělá něco užitečného. A ten sysel je prostě tak zajímavé a roztomilé zvíře, že nemůže zůstat bez ochrany,“ svěřila se Deníku koordinátorka záchranného programu pro sysla obecného Lenka Čolobentičová. Je součástí týmu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který vypustil v úterý 16. července na Odolickém vrchu sedm desítek syslů obecných dovezených z odchovů. Měli by posílit zdejší populaci tohoto kriticky ohroženého hlodavce. Vypuštěná zvířata pocházejí z českých zoo Hluboká a Na Hrádečku, z německé Opel-Zoo, ze švédské Nordens Ark a ze švýcarské Zoo Bern.