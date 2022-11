Most si nechá udělat urbanistickou studii na zatravnění tramvajového koridoru na svém území. Zpracování dokumentace schválila městská rada. Studie má zjistit, kolik peněz by novinka stála a jak by mohla vypadat. Kromě technického řešení chce město znát odhadované náklady na údržbu, protože speciální zelený pás se bude muset sekat, přihnojovat i zavlažovat.

„Studie je podklad, který by nám měl pomoci v rozhodování, zdali vůbec do toho jít,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). Cena studie se odhaduje na půl milionu korun. Posuzovaným územím bude třída Budovatelů s kolejovým tělesem uprostřed hlavní městské silnice. Jedná se o pás mezi dopravním podnikem a sídlištěm Stovka, který je dlouhý přes dva kilometry a tvoří ho hlavně betonové panely a asfalt. Zvažované zatravnění tohoto tramvajového pruhu by mělo zlepšit vzhled hlavní mostecké ulice, omezit prašnost a snížit hlučnost dopravy. Radnice nevylučuje možnost obdržení dotace.

O smyslu studie pochybuje opoziční zastupitel a bývalý člen městské dopravní komise Jiří Nedvěd (Sdružení Mostečané Mostu). Podle něj zelený pás může pro laiky vypadat líbivě, ale neřeší hlavní problémy v centru. Zastupitel proto předpokládá, že závěr studie bude negativní a úprava povrchu kolejového tělesa nepřinese kromě lepšího vzhledu žádné výrazné zlepšení. „Je to vytržené z kontextu. Tohle se mělo řešit koncepčně a v širších souvislostech v rámci architektonické soutěže na třídu Budovatelů,“ uvedl Nedvěd, který je dopravním inženýrem.

V Praze i Ostravě

Takzvaná akce Budovatelka byla záměrem na revitalizaci celého nevyhovujícího veřejného prostranství mezi křižovatkami u Centralu a Prioru, ale radnice na jaře 2020 vypověděla smlouvu organizátorovi architektonické soutěže s odvoláním na změny ekonomických a finančních priorit města způsobené následky pandemie covidu. Náklady s příslibem evropských dotací se tehdy odhadovaly na 200 milionů korun a zahrnovaly i zklidnění dopravy a upřednostnění MHD.

Podle Nedvěda by pouhé zatravnění bez dalších úprav mohlo na Budovatelce zkomplikovat náhradní autobusovou dopravu při výluce tramvají nebo omezit vozidla záchranářů, protože zpevněný kolejový pás usnadňuje průjezd hlavní třídou.

V ČR se zatravnily například některé úseky tramvajových tratí v Praze či Ostravě. Tráva či rostlinné rohože společně s dalšími opatřeními pomáhají snižovat hluk z provozu tramvají o několik decibelů a zadržovat dešťovou vodu. Zelené pruhy bývají součástí i nově projektovaných tratí.

Podobně by mohla vypadat ve vytipovaných sektorech tramvajová dráha v Litvínově, kterou chce tamní radnice zrekonstruovat od Citadely až k nádraží. Projektová příprava by měla začít v roce 2023 a zahrne i protihluková opatření a výsadbu stromořadí. Tramvaje Litvínovem nejezdí od dubna 2021, kdy začala výluka kvůli rozsáhlé rekonstrukci meziměstské trati v úseku Litvínov – Záluží. Tam bude opět klasický nezatravněný kolejový svršek na štěrku. Práce nyní vrcholí.

„V současné době je stavba před dokončením a bude následovat zahájení zkušebního provozu,“ uvedl mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Jiří Holý. Termín jeho zahájení podle něj není zatím možné jednoznačně určit, protože záleží na dodání potřebných dokladů a projednání s drážním úřadem. „O vývoji a termínech zahájení provozu na trati budeme veřejnost informovat,“ dodal mluvčí.

Město Most modernizovalo svou tramvajovou trať v roce 2014. Tehdy šlo o přestavbu 19 zastávek, úpravu křížení u Stovky, instalaci elektronických výhybek a rekonstrukci prostor u nádraží, což si vyžádalo 307 milionů korun, přičemž Evropská unie uhradila 223 milionů.

Ještě větším projektem měla být v tomto desetiletí výstavba zcela nové tramvajové trati v Mostě, která by spojila paneláková sídliště u Kahanu s konečnou u nádraží. Město si nechalo udělat technickoekonomickou studii pro vytvoření městského kolejového okruhu třída Budovatelů – Kahan – nádraží. Tento záměr, závislý na dotacích, ale putoval do šuplíku pro svou finanční náročnost.