Pak dostali příspěvek do kasičky, nakoukli do školní kuchyně a usedli k slavnostní tabuli s dobrotami. Toto setkání je tradicí a koná se od roku 2010.

Do školy chodí koledovat děti z klubu Sovička, který provozuje Oblastní charita Most. Ta je také místním pořadatelem celostátní Tříkrálové sbírky, která potrvá do 14. ledna. Skupinky dětí a dospělých s kasičkami lze potkat v Mostě, Litvínově a dalších obcích. Výtěžek půjde na pomoc lidem v nouzi.