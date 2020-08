Trampolíny pro děti i dospělé, lanovka, prolézačky, klouzačky, houpačky, posilovací stroje, venkovní tělocvična, šachový stolek a další atrakce. Kdysi pusté zadní prostranství u Koldomu vypadá mnohem lépe než před lety. Nové hřiště v Litvínově sklízí chválu.

„Hřiště je hezké a je dobře, že ho udělali. Hraje si na něm dost dětí a chodí sem i hodně maminek z města,“ říká 67letá Marcela Pfeiferová, která v Koldomu bydlí skoro čtyřicet let. Patří ke starousedlíkům, kteří zažili konec zlaté éry slavné kolektivní budovy.

Pamatuje ještě na mateřskou školu, kam chodily její děti, na prádelnu či restauraci. I když Koldům už dávno není tím, čím býval, pohled na hřiště s lavičkami a chodníčky seniorku uklidňuje. Jako by alespoň trochu ožil kus historie. „Začíná se to zlepšovat,“ svěřuje se Marcela. Podle ní by mělo město ještě upravit opuštěný a rozbitý tenisový dvorec, který je už řadu let ruinou mezi Koldomem a sportovní halou. Plánovaná výstavba skateparku se seniorce líbí.

Místní si zatím musejí vystačit s novým hřištěm, které postupně objevují další rodiny. „Je to tu dost čisté a to se mi líbí,“ hodnotí areál 30letá Michaela z horního Lomu. Přestože je z jiného města, na litvínovské hřiště to má s dcerkou deset minut chůze kolem oprámu. Doma podobnou zónu nemají, takže ve stínu stromů u Koldomu si hrají pravidelně. „Je tu vyžití pro malé prcky i pro větší děti. Takových hřišť by mělo vznikat víc,“ dodává maminka.

Plácek s desítkami hracích a sportovních prvků stál skoro pět milionů korun. Město na stavbu získalo dotaci ze státního programu na regeneraci sídlišť. Koldomem to ale neskončilo. Radnice začne brzy upravovat další čtyři zchátralá hřiště.

Nový povrch a sportovní vybavení dostanou hřiště v Janáčkově ulici v Chudeříně, v parku u Pilařského rybníka, u budovy úřadu práce a za garážemi poblíž dopravního podniku. Město vyhodnotilo soutěž na dodavatele a chystá smlouvu. Investice si vyžádá bez daně skoro sedm milionů korun, což je o zhruba tři miliony méně, než se plánovalo. Nevyhovující asfalt zmizí a nahradí ho recyklovaná guma a barevný granulát.

Litvínované si budou moci opět zahrát nohejbal, hokejbal, volejbal nebo košíkovou. „Tam, kde je to nutné, stavbaři nainstalují ochranné sítě. Kolem hřišť přibudou lavičky a odpadkové koše,“ říká místostarosta Karel Rosenbaum. Děti se mohou těšit na nové herní prvky a sportovci na pingpongové stoly. Část původního zařízení se město pokusí využít jinde.

Na revitalizaci okolí Pilařského rybníka město letos dostalo milion korun od chemičky Unipetrol, která volbu nechala na lidech. Projekt získal od veřejnosti 1 184 hlasů, druhý a bez finanční podpory skončil skatepark. Jeho výstavba na tenisovém dvorci u Koldomu se nedávno odložila na neurčito, protože o zakázku se ucházela jen jedna firma s cenou přes 15 milionů, což o polovinu překročilo očekávané náklady. „Je to velké navýšení. Myšlenku skateparku jsme neopustili, ale teď není možné ji realizovat,“ vysvětlila na zastupitelstvu radní Květuše Hellmichová.

V sousedním Mostě se v létě otevřelo parkourové hřiště v parku Šibeník a v areálu Benedikt začala přestavba jednoho fotbalového hřiště na multifunkční sportoviště pro malou kopanou, házenou a volejbal. Práce za víc než pět milionů korun mají skončit ještě v létě.