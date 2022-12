Mostecká radnice čelí kritice, že připravila miliardový projekt rekonstrukce kulturního domu Repre, ale ani po několika letech plánování své největší investice nemá jasno v tom, co udělá s objektem knihovny po jejím přestěhování do Repre. Koalice vylučuje demolici budovy knihovny, slibuje její opravu a další debatu o využití interiéru.

„Rozhodnutí ještě nepadlo, bude to otázka diskuze,“ sdělil koaliční zastupitel Alois Malý (ProMOST), který doporučuje přestavět budovu knihovny v ulici Moskevská na bydlení pro seniory. Odhaduje, že vzniknout by mohly desítky nových bytů, což by pomohlo uspokojit velkou poptávku po domovech či penzionech pro seniory. „Prostorná budova knihovny, která by se uvolnila a přestavěla, by na to byla ideální,“ dodal Malý. Podle něj by na stavební úpravy město mohlo čerpat dotaci a ušetřilo by.

Aktivisté v Mostě neuspěli. Město může uvolnit první miliony do změny Repre

Knihovna se má přestěhovat do Repre v roce 2026. Radní v prosinci schválili vyhlášení zakázky na rekonstrukci kulturního domu, kde má být kromě knihovny také taneční sál, kino, restaurace a planetárium. Malý odmítl výtky aktivistů, že schválený projekt architektonicky hodnotnou budovu Repre poškodí. „Každý si musí uvědomit, že to nedělali nějací hejhulové, ale odborníci a architekti. Nebude to destrukce kulturního domu,“ upozornil.

Peter Dekastello z občanské iniciativy Zachraňme mosteckou knihovnu varoval, že demolici objektu knihovny po jejím přestěhování do Repre nelze vyloučit. Odkázal na zkušenosti z minulých let, kdy město zbouralo po neúspěšných pokusech o oživení opuštěné středisko Zahražany nebo vyprázdněné pavilony zrušené 17. ZŠ.

Most není bezcenné socialistické město s králíkárnami, upozorňují aktivisté

„Měla by se hledat jiná varianta,“ okomentoval Dekastello plánované umístění knihovny v Repre. Podle něj chybí důkladná analýza dopadů celé změny na fungování obou budov. Jako příklad dobré praxe označil rekonstrukci litvínovského kulturního domu Citadela, do jehož části se v roce 2010 přemístila základní umělecká škola.

„Trápí mě, že se ještě neví, co bude s budovou knihovny,“ povzdechl si opoziční mostecký zastupitel Jiří Nedvěd (SMM). Podle něj by se město mělo poučit z chyb, které doprovázely přípravu projektu Repre. „Stejné otázky, které vyvstaly s rekonstrukcí Repre, se budou týkat budovy knihovny,“ uvedl Nedvěd. Pokud nemá budova chátrat a později se zbourat, měla by podle zastupitele radnice hledat návrhy i v rámci městské pracovní skupiny.

„Rozhodně s tím počítáme a už jsme to deklarovali i s koaličními partnery, že povedeme dialog, jakým způsobem naplníme budovu knihovny, kterou chceme zachovat a opravit,“ uvedl primátor Jan Paparega (ProMOST). Město chce v příštím roce investovat do projektové dokumentaci na zateplení budovy knihovny.

Nedvěd doporučil, aby rozhodnutí o nové náplni budovy padlo ještě před projektováním fasády. „Nejdříve bychom měli znát účel budovy a až pak řešit její obálku,“ řekl.

Městská knihovna MostZdroj: Deník/Martin Vokurka

Podle opozičního zastupitele Romana Housky (nezařazený) Most nepotřebuje v Repre monstrózní knihovnu, protože není univerzitním městem a kulturní dům s knížkami návštěvníky z okolí nepřiláká. „Smutné je, že rekonstrukce Repre se stěhováním knihovny se připravuje řadu let, ale dosud nevíme, co bude s budovou knihovny,“ poznamenal Houska.

Podle radnice je budova knihovny stavebně zastaralá, energeticky velmi náročná a provoz doprovází technické problémy. Kompletní rekonstrukce by stála stovky milionů korun a trvala přes dva roky, kdy by knihovna musela sídlit v provizoriu na jiném místě, což by omezilo její provoz a snížilo zájem o její služby. I proto město upřednostnilo stěhování knihovny do Repre, kde má v moderním interiéru rozšířit nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit pro veřejnost a pomoci tak oživit společenské dění v centru Mostu.

Demonstrace v Mostě vystřídá kulturní happening za hodnotnou architekturu

„Která knihovna má to štěstí, že ji přestěhují do centra města, do velké moderní budovy s novými technologiemi? Je přece skvělé, že přednost přestěhovat se do Repre získala právě knihovna, a ne jiná instituce. Jinde mají knihovny rozpočty velmi skromné a na rekonstrukci budou čekat mnoho let,“ informoval před časem ředitel městské knihovny Petr Petrik.

Proti stěhování se vyslovilo v petici přes dva tisíce lidí. Aktivisté argumentovali tím, že současná budovy knihovny je velmi kvalitní účelovou stavbou, která potřebuje jen opravit.

Knihovna Most

Okresní (dnes městská) knihovna v novém Mostě se veřejnosti otevřela 4. března 1985. Výstavba ale začala v 70. letech, kdy se potýkala s řadou technických a organizačních problémů. Objekt má atypickou konstrukci s galeriovým uspořádáním a otevřeným prostorem mezi sekcí beletrie a naučnou. Projektantem byl mostecký architekt František Kameník. Budova o rozměrech cca 63 x 41 metrů má čtyři podlaží. Nabízí přes 200 tisíc publikací. V přízemí budovy sídlí v pronájmu Studio 3, což je víceúčelový sál pro menší akce. Sál je propojen se sousedními dvěma nahrávacími studii a dá s z něj vytvořit třetí nahrávací studio určené pro větší kapely a orchestry.