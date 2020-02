„Abych pravdu řekl, na prezentaci projektu o přestěhování knihovny do Repre jsem do Mostu jel s určitými obavami a tak trochu i s nostalgií,“ nechal se slyšet ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR Vít Richter, který byl v roce 1984 u toho, když se současná knihovna v Mostě otevírala.

„Byla to tehdy chlouba socialismu, ale z hlediska knihoven to byla chlouba jediná a poslední, protože v socialistickém Československu se knihovny nestavěly,“ zavzpomínal Richter. Podle svých slov chápal volání některých návštěvníků, aby knihovna zůstala v původním objektu, který je v určitých aspektech jedinečný.

„Po prezentaci jsem ale došel k názoru, že v tomto případě není správné lpět na minulosti. Přesun knihovny do centra Mostu a její umístění do Repre je z hlediska budoucnosti velmi dobré řešení. Projekt je skutečně velkorysý a dává knihovně nový impuls pro další rozvoj. Pokud knihovna v Repre vznikne v této navržené podobě, bude to dobrá knihovna pro 21. století. Takových v České republice zatím moc není a v tomto smyslu může Mostu zůstat určité prvenství,“ dodal Richter.

Podobně to vidí i první muž radnice. „Posouváme knihovnu do 21. století. Nechceme zaostat za trendy v moderním knihovnictví. Chceme, aby to ve městě žilo v průběhu celého týdne,“ prohlásil mostecký primátor Jan Paparega.

Budova se stane bezbariérovou s několika výtahy. Chybět nebudou ani větší prostory pro mladé, odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu, ale i herní koutek pro nejmenší děti. Po přestěhování knihovny do Repre město počítá s nárůstem návštěvnosti. Pod jednou střechou se totiž ocitne knihovna, kino, planetárium, restaurace a společenský sál.

Z projektu je nadšený předseda SKIP ČR Roman Giebisch. „Pokud se projekt podaří realizovat, tak se Most stane poutním místem knihovníků nejen z celého Česka, ale i ze zahraničí,“ doplnil.

Projekt jako zdařilý, nadčasový a evropského rozměru označila ředitelka Městské knihovny Louny Dagmar Kučerová nebo ředitel děčínské knihovny Ladislav Zoubek. Podle ředitelky litvínovské městské knihovny Marcely Güttnerové bude v nových prostorách dostatek místa i pro celý knižní fond. Zajímavé jsou podle ní i prostory pro kulturně vzdělávací aktivity a spolupráci se školami. „Nově koncipovaný prostor bude ale mít větší nároky na personální obsazení knihovny, s čímž by mělo vedení města počítat,“ řekla Güttnerová.