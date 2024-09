Městská rada představila zastupitelstvu postup přípravy záměru rekonstrukce objektu městské knihovny a chystá další kroky. Cílem je přizpůsobit volné prostory aktuálním potřebám dvou městských základních uměleckých škol (ZUŠ Moskevská, ZUŠ F. L. Gassmanna), které by měly v budově knihovny další zázemí a zlepšené podmínky pro rozšíření výuky. Díky tomuto záměru by se například nemusel stavět nový třípodlažní pavilon v areálu ZUŠ F. L. Gassmanna.

Když se během posledních pěti let několikrát demonstrovalo proti stěhování městské knihovny do Repre, aktivisté mimo jiné kritizovali, že radnice nemá žádný plán na nové využití budovy knihovny. Dokonce zaznívala slova, že objekt se možná zbourá. Teď už je známý plán, co hodlá město s budovou udělat. Knihovnu tam po vystěhování mají nahradit jiné veřejně prospěšné aktivity. Předcházet tomu musí stavební úpravy, takže změna nebude rychlá a snadná. Vše je teprve na počátku.

Konstrukce budovy knihovny je podle radnice v pořádku a dá se s ní pracovat, což prokázal stavebně technický průzkum. Kromě poboček ZUŠ mají v objektu působit další subjekty podobného zaměření, čímž má vzniknout nový komplex, první svého druhu v regionu. „Pracovně tomu říkáme kreativní umělecké centrum,“ sdělil primátor Marek Hrvol (ProMOST). Záměr počítá s tím, že v budově zůstane nahrávací studio Ponte records, hudebně společenský sál Studio3, kreativní digitální centrum Most creative space a dětská galerie Art point.

Město si teď nechá zpracovat studii využití objektu, která ověří, zda je současný záměr reálný a zda bude vhodné doplnit ještě další funkce, či ne. V plánu není další přístavba, ani razantní zásah do konstrukce. „Velký důraz chceme klást na to, aby budova nezměnila zásadně svůj ráz a přestavba nebyla moc náročná, což ale nebude úplně jednoduché,“ uvedl primátor. Kromě maximálního využití současné kapacity objektu se má také šetrně přistupovat k cennému vybavení. „Rovněž budou zachována původní hodnotná umělecká díla v interiéru stavby, například unikátní autorské skleněné lustry,“ uvádí se ve zprávě, kterou zastupitelstvo vzalo 19. září na vědomí.

Plán předpokládá zřízení společných prostor pro působení obou ZUŠ. Jedná se o galerii současného umění a dětské tvorby, umělecký nebo technický inkubátor, zázemí pro besedy, workshopy a promítání pro veřejnost a základní a střední školy. Součástí úvah je také kavárna a umělecká akademie pro dospělé a seniory.

Jádrem budovy má být zázemí pro výtvarný obor s učebnami, pro taneční obor s tanečními sály a pro literárně dramatický obor s divadelním sálem. K tomu se přidají kabinety pro pedagogy, sklady a šatny pro žáky. Ředitelé obou ZUŠ své požadavky s radnicí předem projednali.

Další postup stojí na dvou etapách. Nejprve město zajistí již zmíněnou studii využitelnosti objektu, která posoudí jeho potenciál a návrh dispozičního řešení podle dohodnutého zadání, tedy kde a co by mohlo být. Tato etapa má být hotova a schválena do konce dubna 2025. Na to naváže architektonická studie, která bude kompletně řešit návrh rekonstrukce budovy. Z toho vzejdou podrobnější výkresy, vizualizace exteriéru a interiéru a první propočet finančních nákladů. Tato druhá etapa má být dokončena v září 2025. Pokud bude odsouhlasena, radnice rozhodne o zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a její realizaci.

Obě předprojektové etapy má dostat na starost jeden zhotovitel. Po průzkumu trhu chce radnice oslovit nejméně tři architektonické ateliéry. Studie mají stát odhadem přes dva miliony korun a město požádá o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace. Rekonstrukce budovy knihovny se do roku 2026 zřejmě nestihne a začne až po roce 2027, kdy by město mohlo získat další finanční pomoc v souvislosti s novým dotačním obdobím v Evropské unii. Radnice se hodlá zaměřit také na energetické úspory – budova po knihovně by se zateplila, měla nová okna, možná jiný zdroj vytápění a sluneční elektrárnu na střeše.

„Jsem rád, že se našlo nějaké využití pro tuto budovu, že se nebude bourat nebo nějakým způsobem znehodnocovat. Vypadá to jako dobrý nápad,“ řekl opoziční zastupitel Jiří Nedvěd (SMM), který požádal vedení města, aby o postupu záměru průběžně informovalo zastupitele a nezapomnělo ani na veřejnost. Ta nebyla v předchozích letech do diskuze o chystaných změnách vtažena, za což byli radní kritizováni.

„Chtěli bychom postupovat co nejtransparentněji a co nejvíc otevřeně, abychom nezažili to, co v případě budovy Repre,“ sdělil primátor s odkazem na protesty proti rekonstrukci Repre a stěhování knihovny. Stav nového záměru se má průběžně prezentovat na veřejných zasedáních zastupitelstva, kde se k němu bude moci kdokoliv vyjádřit.

Mostecký patriot Libor Kudrna, který se snažil o zápis budovy Městské knihovny v Mostě do seznamu kulturních památek a podílel se na organizování protestů proti stěhování knihovny do Repre, nový záměr města hodnotí opatrně, s mírným optimismem, ale s výhradami. „V této nevratné situaci si myslím, že využít knihovnu pro umělecké školy není špatný nápad. Mohla by dopadnout mnohem hůř. Určitě je toto lepší řešení než knihovnu prodat. Takto je aspoň nějaká záruka, že bude o budovu pečováno,“ sdělil Kudrna.

Podle něj obě ZUŠ velkorysé prostory v knihovně jistě přivítají a poskytnou jim možnosti rozvoje, ale veřejnost už do budovy bude vstupovat asi jen příležitostně. „Kdyby ZUŠkám bylo poskytnuto zázemí rovnou v kulturním domě, mohly by svými uměleckými činnostmi doopravdy přispět k oživení centra města. Výstavy či performance nad vodní hladinou bazénů by měly genius loci,“ dodal Kudrna. Jeho postoj je pořád stejný. Změny funkcí budov Repre a knihovny označil za chybu, za vytloukání klínu klínem, což podle něj svědčí o chaotickém rozhodování. „Osobně se s tím nějak nemohu smířit,“ svěřil se patriot, který vystudoval obor Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a je odborníkem v oblasti dotací a regionálního rozvoje.

Podle něj jde o ukázku toho, jak dotace mohou i uškodit. Kulturní dům potřeboval opravit, a protože dotace byly na rekonstrukci knihoven, tak si město dá knihovnu do kulturního domu, aby byla dotace. „Poskytovateli dotace zjevně ani nevadí, že nejde o rekonstrukci ale o přestavbu,“ upozornil Kudrna s tím, že se proinvestuje zbytečně mnoho peněz, a i když dotace pokryje zhruba polovinu výdajů, rozpočet města to dost zatíží. „Tristní stav centra města šlo řešit rozhodně citlivěji i hospodárněji,“ uvedl patriot.

Podle něj knihovna měla zůstat tam, kde je, a měla se opravit z prostředků na to přesně určených. Byla by tak zachována tradice, kterou v petici podpořilo přes dva tisíce lidí. Kudrna se domnívá, že po architektonické hodnotě utrpí obě budovy, Repre i knihovna, a že město rozhoduje příliš silou moci a názory veřejnosti přehlíží. Nevylučuje také, že pokud dojde k přemístění řady aktivit ZUŠ do knihovny, bude řetězec stěhování institucí asi pokračovat.

Budova knihovny stojí na sídlišti Pod Lajsníkem, kde žije přibližně 6 300 obyvatel. Její budoucností se zabývá také územní studie revitalizace veřejných prostranství tohoto sídliště, které se má vylepšovat v příštích letech. „Budova městské knihovny je architektonicky velmi hodnotná stavba, významná pro celé město Most a širší spádové území. Přestože je možné, že se její funkce v budoucnu promění, z urbanistického a architektonického hlediska se význam budovy nesníží a tomu by měla odpovídat i úprava jejího předprostoru a okolí,“ uvádí se ve studii z června 2023.

Architekti a urbanisté, kteří tuto studii pro město dělali, v ní dále uvedli, že se po přestěhování městské knihovny do Repre nabízí vytvořit v uvolněné budově muzeum či centrum urbanistického a architektonického vývoje a současnosti města Mostu. „Pro zvýšení dostupnosti pracovních příležitostí v místě lze část prostor využít pro coworkingové centrum,“ píše se ve studii, která navrhla zvelebení parku u budovy knihovny, která sousedí se ZUŠ Moskevská.